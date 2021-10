Un bombero voluntario rindió un examen en medio de la lucha contra los incendios

La foto fue tomada por un compañero y se viralizó en las redes sociales. El joven de 24 años estudia Agronomía en la Universidad de Nacional de Córdoba.

Lucio Malatini luchó en el incendio que la semana pasada afectó al norte de Córdoba. Después de toda una jornada de “guardia de cenizas”, este bombero voluntario de 24 años oriundo de General Deheza tenía que rendir un examen.

Debía dar un parcial virtual de Fruticultura para el 4° año de la carrera de Agronomía que cursa en la Universidad Nacional de Córdoba.

Pero en la cima de la montaña no había señal para su celular, por lo que decidió bajar al pueblo de Caminiaga, pero no encontraba internet.

“Empecé a preguntarle a la gente del lugar, en las casas, y me dijeron que solo había wi-fi en la plaza del pueblo. Entonces me fui para allí, pero mi celular se había quedado sin batería”, le contó Lucio a TN.com.ar.

“Entonces un compañero me presta su teléfono. Y finalmente me pude conectar. Estaba un poco lenta la conexión, pero pude rendir y me fue bien”, celebró.

Lucio ingresó en la escuela de aspirantes del departamento de Bomberos Voluntarios de General Deheza cuando tenía 12 años. “Fui con un compañero de 1° año de la escuela secundaria. No se qué lio estábamos haciendo y una profesora nos dijo: ´por qué no van a anotarse al cuartel´. Y me gustó. No se que fue, pero me encantó. Es lo que me gusta hacer… para toda la vida”, afirmó.

Cuando estallaron los incendios en el norte de la provincia, Lucio se sumó al cuartel para alistarse en el combate de las llamas.

“Es un reconocimiento a los bomberos voluntarios de todo el país, a los chicos que estudian y trabajan. Somos personas normales y nos gusta ser bomberos”, concluyó.(Eldoce.tv)