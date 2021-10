Anuncios del Gobernador: Instructivo para el Crédito de Reparación

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio?

Personas humanas y/o jurídicas que ejerzan alguna actividad económica en el territorio provincial, que se encuentren debidamente inscriptas en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) – Rentas, con

establecimiento en San Luis.

¿De cuánto es el monto del crédito que puedo solicitar?

El monto máximo a solicitar, es de 2 millones de pesos, dependiendo de la posibilidad de devolución del mismo.

¿En qué puedo usar el monto que solicito?

Pagar todo tipo de deuda relacionada con la actividad económica que realizo. O bien, destinarlo a Capital de Trabajo. (Mercadería, insumos, servicios, etc.). Presentando el Formulario de Declaración Jurada Correspondiente.

Cada deuda será analizada particularmente. En caso de poseer cualquier tipo de deuda con el Estado Provincial, anterior al 1° de enero del 2020, el importe de la misma será descontado del monto a prestar.

¿Qué documentación debo presentar?

Formulario que acredite la capacidad de pago.

¿Dónde puedo inscribirme?

Mismos puntos de inscripción de microcréditos y y demás beneficios vigentes.

¿Desde y Hasta cuándo me puedo inscribir para recibirlo?

Desde el 14/10/2021.

¿Cuándo se hará efectivo la entrega del crédito?

El mismo se acreditará, evaluada la procedencia del mismo y la capacidad de devolución del mismo.

¿Cuáles serán las formas de pago?

• Pago por transferencia.

¿Es compatible con los otros créditos vigentes del Gobierno?

Si, solo depende de la capacidad de devolución.

¿Cuáles son las características del Crédito?

• PLAZO DE GRACIA: SEIS MESES.

• TASA DE INTERES: VEINTE POR CIENTO (20% TNA) ANUAL.

• PLAZO: VEINTICUATRO (24) CUOTAS iguales, mensuales y consecutivas.

• GARANTIA:

o Hasta $ 500.000 a sola firma.

o Más de $ 500.000 aval o garante.-

¿Quiénes no pueden acceder al presente beneficio?

• Los funcionarios públicos, Nacionales, Provinciales y/o Municipales, ya sea como persona humana o cualquier tipo de participación en capital de personas jurídicas.

• Quienes se encuentren tramitando la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por inversión productiva.

• Quienes se encuentren en concurso o quiebra, o posean juicios con el estado provincial.