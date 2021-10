Anuncios del Gobernador: Instructivo para el beneficio de Asistencia al Empleado

• BENEFICIO: El beneficio será UNO por grupo familiar.-

• MONTO: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) por cada grupo familiar.

• DURACIÓN: TRES (3) MESES.-

¿Qué se entiende por grupo familiar?

A los efectos del presente beneficio, se entiende por grupo familiar al integrado por padres (biológicos o adoptivos) que tengan al menos un hijo menor de edad, o con alguna discapacidad.

Cuando la tenencia sea compartida o los padres no convivan, solo uno de ellos podrá tramitar el beneficio.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio?

Quienes se encuentren desocupados, (es decir no posean ingresos por ningún concepto):

• No posean trabajo en relación de dependencia,

• No realicen actividad independiente,

• No perciban algún beneficio nacional, provincial y/o municipal, excepto Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Tarjeta Alimentar.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar este beneficio?

• Que las madres/padres de la hija/o, tengan domicilio y residencia en la provincia de San Luis, debidamente acreditado en el DNI.

¿Qué documentación debo presentar?

• DNI.

• Partida de nacimiento de la hija y/o hijo (Consultar Portal Puntano).

• Certificado de discapacidad cuando corresponda.

¿Dónde puedo inscribirme?

Mismos puntos de inscripción de microcréditos, con documento en mano y a través de portal puntano podemos descargar la partida de nacimiento de los hijos.

¿Desde y Hasta cuándo me puedo inscribir para recibirlo?

Desde el 14/10/2021.

¿Cuándo se paga el beneficio?

• 1° Pago: Del 10 al 15 de noviembre de 2021.

• 2° Pago: Del 10 al 15 de diciembre de 2021.

• 3° Pago: Del 10 al 15 de enero de 2022.

¿Cuáles serán las formas de pago?

• Pago por cheque o transferencia.