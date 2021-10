Cuatro meses sin Guadalupe Lucero “harán una nueva marcha en San Luis”

La cita es para este jueves a las 17 y el lugar de encuentro será en la Plaza Pringles en la esquina de Junín y San Martín.

Pasaron horas, días, meses y Guadalupe Belén Lucero de cinco años no aparece. La pequeña fue vista por última vez el 14 de junio por la tarde mientras jugaba con su primos en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

La desesperación de su familia se incrementa al no tener noticia de la nena; hasta el momento nadie sabe qué sucedió.

Por tal motivo, este jueves al cumplirse cuatro meses de su desaparición la comunidad volverá a manifestarse por las calles del microcentro de la ciudad para pedir por su aparición.

Lo último que se conoció sobre el caso fue que el fiscal federal provincial, Cristian Rachid, junto a Marcelo Colombo, Alejandra Mángano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y Leonel Gómez Barbella solicitaron que se investigue la hipótesis sobre el posible delitos sexuales relacionado a la desaparición de la menor. La investigación está encaminada para conocer si la pequeña fue raptada para ser víctima de la explotación sexual.

Por su parte, la Justicia provincial de San Luis continúa con las pesquisas.

Por otro lado, el padre de la menor, Eric Lucero, apeló a la solidaridad de la comunidad para recolectar una suma de dinero y así poder traer a San Luis a Marcos Herrero quien pertenece a la fuerza de Río Negro, es perito independiente y entrenador de perros rastreadores. El hombre participó en la búsqueda de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro.

Por medio de redes sociales, Lucero recordó a su hija: «Mi negra, mi niña, mi Lupita como quisiera poder abrazarte, como quisiera poder llenarte de besos, quisiera alzarte y darte todo el amor que tengo. No te imaginas cuanto necesito de vos, cuanta falta me haces. Le pido a Dios que te cuide, que te proteja y que pronto te devuelvan con nosotros, tu familia. La incertidumbre me está matando por dentro. Prometo jamás bajar los brazos y seguir luchando cada día de mi vida por vos y por tu hermano».

Es válido rememorar que Yamila Cialone contrató a un integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina, Santiago Díaz, el cual determinó que «la nena fue raptada y subida a un vehículo en la Autopista Serranías Puntanas».

Este sábado Cialone también por medio de redes sociales expuso que «ante todo lo que ha pasado en la causa de Guada, las falencias y demás, solo creo en el trabajo de Santiago Díaz y lo que hizo en San Luis».