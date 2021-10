Las mujeres estafadas por el funcionario de “Pipi” Alí ratificaron las denuncias en la Justicia

El paso procesal sucedió este viernes. Una de las víctimas, Johana Ceratto amplió además la acusación que hizo por aprietes y amenazas.

Fue Gabriela López quien puso a la luz las maniobras delictivas de Facundo Devia, el funcionario K que Ernesto “Pipi” Alí designó para gestionar las asistencias económicas a familias en estado de extrema vulnerabilidad. Lo denunció ante la Policía y lo expuso en las redes sociales.

Todas las víctimas de Devia fueron mujeres que necesitaban de planes sociales para sobrevivir. A la acusación de López se le sumó la de Johana Ceratto, y después se agregaron cuatro más.

Este viernes se desarrolló la audiencia donde asistieron 4 de las denunciantes, donde ratificaron y ampliaron sus denuncias contra el funcionario. López y Ceratto presentaron a Adelaida Muñiz como defensora. Para representar a Devia concurrieron 3 abogados.

“Recién este lunes podré ver la causa. Lo que sí hice es hablar con mis clientas respecto a sus denuncias. Las dos están siendo agredidas en las redes sociales, todas, y no es un tema menor”, contó la abogada. Ceratto hizo además la ampliación de la denuncia por “aprietes” e intimidación que viene sufriendo desde que contó su caso.

“Ellas ya dieron el paso adelante, o sea la táctica del miedo no está funcionando porque ya denunciaron. Son personas de bien que sufrieron por parte de otra un abuso, que según entiendo podría configurarse como estafa”, tuvo en cuenta además.

Consideró que a pesar de todas “las circunstancias intimidatorias” que se han presentado hasta hoy “fueron muy valientes al ratificar en todos sus términos las denuncias y ampliar en cuanto a las preguntas que le hacían los tres abogados defensores”.

Muñiz dijo que todas viven una situación económica y social muy precaria, que “tienen miedo” pero que sin embargo “tuvieron la valentía de poner la cara a esto”.

López y Ceratto coincidieron en que Devia las llamó a la Municipalidad de La Toma para actualizar datos de Anses, y que inclusive les escaneó el rostro, que es nada más ni nada menos el paso fundamental para robar la identidad y cometer el delito. Eso le permitió desviar a su cuenta el dinero que las víctimas nunca recibieron. A una la estafó por seis meses, y a la otra por tres, según el testimonio que hicieron público.

“No lo podía creer. Le dije a mi hija ‘fíjate vos porque me tiemblan las manos’. No sabía qué hacer. Ella se quedó con la boca abierta. No podíamos entender que, quien era mi supuesto amigo, me estaba robando”, dijo López en su momento, para revivir el día que se enteró que su cuenta estaba abierta en otro dispositivo, y que en la de ella no había un solo peso.

Los giros que hizo Devia fueron: uno el 5 de mayo de $10.790, otro de $980 con fecha 27 de ese mismo mes. También de $12.200 del 4 de junio, $6.300 del 3 de julio y $12.300 del 15 de ese mes. Un total de $42.570, y en el caso de agregar abril la suma sería de $52.570.

La situación de Ceratto fue la misma. Ella lo descubrió después que López hablara. Ahí fue cuando se dio cuenta que era una víctima más.

“Como yo no tengo teléfono le pedí a una amiga que entrara a la aplicación y cuando vimos, era para no creer. Me agarró un ataque de nervios porque yo confiaba en él”, relató la mujer en declaraciones a este medio.

“Cuando me llamó me dijo que sí, que me había robado. Y yo como cualquier madre que defiende lo suyo reaccioné mal. Me pidió que no lo denunciara, que no publicara nada en las redes sociales. Yo lo escuché pero la denuncia no la voy a levantar”, argumentó.

Este sábado el juez Juan Manuel Montiveros Chada procesó a Devia por estafas reiteradas pero quedó en libertad.