Los villamercedinos disfrutaron a pleno del festival “Argentina Florece”

Con mate y reposera en mano, las familias fueron las primeras en copar uno de los márgenes del Parque Costanera a la espera de los artistas invitados que le dieron color y brillo a la tarde-noche mercedina.

El sábado la temperatura marcó un poco más de 20 grados en Villa Mercedes. Parecía que la jornada quería aclimatarse a la fiesta que la ciudad estaba por vivir. Y así fue. Después de un viernes frío, el sol acompañó y los mercedinos pudieron disfrutar del “Argentina Florece” en El Lago. El festival que impulsa el Ministerio de Cultura de la Nación llegó con una grilla de artistas que pusieron a bailar a las personas que se acercaron al predio.

Con mate y reposera en mano, las familias fueron las primeras en copar uno de los márgenes del Parque Costanera. En ese sector, custodiado por la imagen de la Popopis (protagonista de la historia que le da vida al río Quinto), la Municipalidad colocó sillas y mantas en el suelo para que el público se acomode y pueda disfrutar, manteniendo distanciamiento.

A las 17, el grupo La Furiosa de la comparsa Candumbé les dio la bienvenida a los que ya estaban en el predio. La presentación de los bailarines puso a punto la tarde e invitó a que más vecinos y vecinas se sumaran.

La grilla no dejó afuera a nadie, los más chicos también tuvieron un show para ellos, de la mano de Los Cazurros. El dúo de Pablo Herrero y Ernesto Sánchez les propuso a las infancias que los acompañarán a descubrir quién se robó su caja de juguetes. Aunque la propuesta era para los pequeños, más de un adulto dejó escapar una risa.

Para las 18 estaba previsto que Señorita Bimbo subiera al escenario, pero no sucedió. La comediante fue una de las grandes ausencias de la tarde, el público juvenil esperaba con ansias escuchar su filoso show de stand up. La organización no dio explicaciones por el faltazo.

Con el sol todavía como testigo, los talentos locales continuaron dominando el escenario. Unos doce jóvenes que integran el grupo de baile Cultura Urbana sacaron a lucir sus pasos y dejaron en claro que el “Argentina Florece” llegó con presentaciones para todos los gustos.

Llegando a las 19, las remeras de Los Redonditos de Ricota y La Renga comenzaron a copar el predio. Grandes, chicos, medianos, todos los cuerpos se reunían a escuchar a La Descarga, y la banda les dio lo que pedían: rock. Con un repertorio que incluyó también temas del Indio Solari, las ganas de saltar y cabecear no tardaron en llegar. Para darle más adrenalina, el grupo se despidió con “Jijiji”.

La luna de a poco subía, casi como esperando que Zoe Gutosso arribara a El Lago. El astro bajó un ratito y se posó en el escenario para estar cerca de la cantante cordobesa de 24 años. Fue innegable que Villa Mercedes quería escucharla, sobre todo la juventud. Zoe tocó temas de su disco debut “Mi primer día triste” y anticipó canciones nuevas.

Tras una hora acústica, la música dijo adiós, pero detrás de bambalinas, decenas de chicas la esperaban para sacarse una foto. Ella, con una gran sonrisa, se fotografió con cada una de sus seguidoras. También posó con una bandera que rezaba “¿Dónde está Guadalupe?”.

El calor duró casi todo el sábado, pero cerca de las 21, las camperas y los pañuelos volvieron a salir de las mochilas. Igualmente el frío no pudo hacer mucho, los amantes del folclore estaban decididos a bailar al ritmo de Peteco Carabajal. El santiagueño compartió sus grandes éxitos como “Las manos de mi madre”, justo para conmemorar este domingo. Entre chacareras y peña, Peteco celebró junto a los mercedinos y anticipó que a fin de mes estará una semana en la ciudad para grabar su disco en Casa de la Música.