Condenaron a 15 años de prisión a dos de los acusados de asesinar a Matías Auderut

Federico Zamudio y Fabián Pino fueron sentenciados por ser coautores del homicidio simple ocurrido el 30 de diciembre de 2018, luego de propinarle una golpiza.

La Cámara Penal 2 de San Luis emitió este miércoles su veredicto por el caso de Matías Auderut, el joven de 31 años que fue brutalmente golpeado en la madrugada del 30 de diciembre de 2018, en la puerta del bar Say No More, ubicado en avenida Illia y Constitución, y quien falleció tras agonizar por cinco días debido a las gravísimas lesiones recibidas.

Los jueces Adriana Lucero Alfonso, Fernando Deviana y Hugo Saá Petrino dictaminaron que a los malabaristas Federico Zamudio y Fabián Pino les corresponde la pena de 15 años de prisión por haber sido coautores de homicidio simple.

El fiscal de Instrucción, Ricardo Roche, había solicitado en la acusación de elevación a juicio una pena de 20 años de prisión para los dos hombres.

La defensa de Zamudio pidió que se considere que él actuó en legítima defensa, mientras que el defensor de Pino exigió para su representado la absolución por el beneficio de la duda.

El acusado restante por el asesinato de Auderut, Gilcimar Vispo Souza, de nacionalidad brasilera, continúa prófugo con pedido de captura internacional. Su búsqueda sigue en pie y, llegado el momento cuando sea arrestado, será sometido a juicio.

Los testigos indicaron que la noche del 30 de diciembre de 2018 a Auderut le incrustaron un piñón de bicicleta en el cráneo y que además recibió descargas eléctricas con una picana. La agresión terminó con golpes en la cabeza.

La médica forense Marcela Gómez, quien le practicó la autopsia a Auderut, había asegurado durante el desarrollo del juicio que era “imposible” que la víctima sobreviviera, por la seriedad de las lesiones recibidas.

Afirmó que el joven presentaba hematomas en ambos costados del cuerpo, pero que no exhibía lesiones de defensa y tampoco marcas en los puños y nudillos.

Auderut tenía marcas propias del tratamiento médico que le dieron en urgencias y una sutura en el cráneo, ya que tuvieron que operarlo por la fractura provocada por los agresores. Toda su parte cerebral derecha estaba cubierta por un hematoma, que ocupaba todo el lóbulo.

Andrea Torresi, la médica que atendía a Auderut porque tenía hemofilia, una dificultad en la coagulación de la sangre, descartó que haya fallecido producto de esa deficiencia o que esta haya incidido en el desenlace.

La causa de muerte fue el gravísimo traumatismo de cráneo (que causó un hematoma y pérdida de masa encefálica) que sufrió a manos de quienes lo atacaron esa madrugada, en las primeras horas del 30 de diciembre de 2018.