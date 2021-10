Una familia necesita más de $300 mil para operar a su hijo que tiene el síndrome Moebius

Didier Toledo Palacio de 7 años necesita la colaboración de los sanluiseños para poder ser intervenido quirúrgicamente en la provincia de Mendoza.

Didier de 7 años nació el síndrome Moebius que afecta principalmente a los músculos de la cara provocando una parálisis facial además conlleva otra patología que es el estrabismo que consiste en que los ojos no se alinean en la misma dirección.

Sus padres comenzaron una campaña solidaria para poder recaudar fondos ya que debe ser operado el 3 de diciembre en el Instituto Zaldivar en la provincia de Mendoza.

En esta oportunidad al nene le realizarán una cirugía por el estrabismo y el costo es de 2.729,40 dólares más la anestesia que tiene un valor de $34.600 pesos argentinos.

“Mi hijo no puede expresar los gestos, no pestañea, no sonríe y ahora la cirugía que le vamos hacer es por el estrabismo porque al tener los ojos centrados se le dificulta poder leer y escribir”, expresó Yanina Palacio, madre de pequeño.

Si bien, el monto total se cotizó en dólares, en el nosocomio le solicitaron que efectúe el pago en pesos.

“Mientras el dólar sube, el monto de la cirugía también sube. Tenemos la obra social Dosep pero no nos cubre”, expuso la madre.

Asimismo, contó que está organizando una rifa: “Dentro de poco van a salir los números a la venta y toda la gente que quiera colaborar con lo que sea para sortear, estaremos más que agradecidos”, señaló Palacio.

Quienes deseen realizar su aporte lo podrán hacer a través de la siguiente cuenta de Mercado Pago:

-Jesica Yanina Palacio

-CVU: 0000003100056504175403

-Alias: Didier.toledopalacio

-CUIT/CUIL: 27384386755