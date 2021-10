Muerte de un preso en La Botija: según la autopsia se electrocutó

Carlos Rubén Nievas tenía 32 años. Recibió la descarga mientras arreglaba un cargador, dijo una fuente.

Carlos Rubén Nievas, un hombre de 32 años que estaba preso en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, murió la noche del viernes. Según la conclusión de la autopsia, sufrió una “electrocución seguida de infarto de miocardio”, le confirmó anoche el juez Marcos Flores Leyes a El Diario, quien está a cargo de las averiguaciones para establecer claramente las circunstancias del fallecimiento. El magistrado, quien subroga en el Juzgado Penal 3 de San Luis, ordenó, además del examen en la morgue, tomar testimoniales.

Otra fuente refirió que el hecho que derivó en la muerte de Nievas ocurrió a las 23:15, aproximadamente, cuando se encontraba en la celda 12 del módulo D del pabellón 1. No estaba solo: mientras su compañero de celda cocinaba, Nievas estaba ocupado en arreglar un cargador que, al parecer, estaba cortado en sus extremos, según lo detallado por la fuente. Se informó que estaba descalzo en ese momento.

Por lo que narró después el otro preso, escuchó un grito y golpe fuerte y, cuando se dio vuelta, vio a Nievas moverse como si tuviera un ataque de epilepsia. Se acercó, lo tocó y recibió un golpe de corriente que lo tiró, contó el compañero. Fue entonces cuando supuso que no se trataba de un cuadro convulsivo, sino de que se había electrocutado.

Le habló a Nievas y al ver que no le respondía pidió a los otros internos que le avisaran a los guardias. Se presentaron dos celadores, a los que les solicitó que llevaran a Nievas hasta Sanidad. Otro preso lo cargó sobre sus hombros y lo llevó a ese sector. Pero finalmente falleció.

Por jurisdicción, las averiguaciones corresponden a la Comisaría de San Francisco del Monte de Oro, que depende de la Unidad Regional de Orden Público 5. Ya en la madrugada de ayer se presentó en el complejo penitenciario personal de esa seccional, que fue recibido por el alcalde José Luis Pérez y el inspector general Segundo Giménes, director general del Servicio Penitenciario Provincial.

En la faz judicial, por fecha, interviene el Juzgado Penal 3, en el que subroga el juez Flores Leyes. En un breve comunicado difundido por la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) se indicó que el magistrado “ordenó el secuestro de objetos que se hallaban en la celda —NdP: entre ellos, cables—, la toma de declaraciones testimoniales y la realización de la correspondiente autopsia en la morgue del Complejo Sanitario San Luis”.

En comunicación a la siesta con FM Latina de Villa Mercedes, Vanesa Nievas, tía del fallecido, refirió que a las 7 de la mañana un funcionario del complejo de La Botija les informó que su pariente había muerto como consecuencia de la electrocución con un cable de un grabador, sin darle más detalle. “Estamos esperando el cuerpo de mi sobrino, no nos llaman, no nos dicen nada de cómo está, de dónde está, cuándo lo van a traer para poder velarlo. Queremos saber la causa de la muerte (…) no puede haber sido por el cable de un grabador”, dijo, con dudas. “Vamos a llegar a fondo para saber cuál fue el motivo del fallecimiento”, expresó la familiar, quien contó que en marzo su sobrino iba a recuperar la libertad. Una fuente judicial indicó que el cuerpo iba a ser entregado este domingo.