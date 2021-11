La casa de papel llega a su fin: se publicó el tráiler final de la exitosa serie española

De cara al estreno de los últimos cinco capitulos, Netflix lanzó un adelanto que promete mucho drama y acción.

El 3 de diciembre llegarán a Netflix los últimos cinco capítulos de La casa de papel y mientras los fanáticos cuentan los días que faltan para poder verlos, la plataforma lanzó el tráiler final de la exitosa serie española. La banda liderada por El Profesor (Álvaro Morte) atraviesa momentos de extrema tensión y está claro que el atraco más famoso del mundo debe terminar.

El robo al Banco de España no salió cómo esperaban y han sufrido pérdidas importantes. La última baja fue Tokio (Úrsula Coberó), uno de los miembros más importante del equipo, que dejó un vacío importante entre sus compañeros. Para colmo, el enemigo decidió no dar el brazo a torcer y endurecer sus medidas para no dejar que los atracadores se salgan con la suya. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el ejército y con los ojos del mundo puestos en él. pero un error de El Profesor complicará todo aún más.

«Cuando empezamos a escribir la parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen. Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida», explicó Álex Pina, creador de la serie que incorporó a nuevas figuras para esta entrega.

El español Patrick Criado se puso en la piel de Rafael, el hijo de Berlín (Pedro Alonso), un joven de 31 años que estudió ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y está decidido a no seguir los pasos de sus padre. «Es un tipo de personaje muy diferente a los que he interpretado hasta ahora, tanto desde el punto de vista del look que tiene como en su forma de hablar. Aparece sin que sepas de dónde viene ni quién es. Se va descubriendo su identidad poco a poco… Y aporta mucho a la historia principal. Creo que va a dar mucho que hablar», manifestó en una entrevista Criado, quien recibió la propuesta para sumarse a la serie mientras emprendía un viaje de mochilero por Tailandia.

Miguel Ángel Silvestre, otra cara conocida para los amantes de las series por su trabajo en Velvet, Sense8 y Sky Rojo, interpreta a René, quien fue el gran amor de Tokio (Úrsula Coberó) y quien la sumerge en el mundo de los atracos. Durante un tiempo pudieron salir ilesos de cada golpe, pero llegó un punto en el que Silene Oliveira -así es su verdadero nombre- descubrió que las cosas podían salir mal.

Por último, José Manuel Seda interpreta a Sagasta, un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español que ha formado parte de innumerables misiones internacionales y es un líder nato, al que sus hombres van a seguir hasta el final si él se lo pide. Tiene más similitudes con la gente que combate de lo que cree, ya que cuando se pone el uniforme, se convierte en una mente analítica, fría y despiadada capaz de pasar por encima de cualquier convención ética o moral si la misión lo requiere y tendrá un rol fundamental a la hora de desarticular la toma del Banco de España. (NA)