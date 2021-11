En pleno centro: “Dejó su auto estacionado, se fue a estudiar y cuando volvió se lo habían desvalijado”

A los delincuentes que actuaron poco les importó perpetrar el robo en pleno centro puntano. En la misma zona ya denunciaron reiterados hechos similares.

Durante las últimas semanas la zona que rodea el Instituto Superior de Innovación Educativa y Tecnología (Isiet) es escenario de múltiples delitos que afectan principalmente a estudiantes y trabajadores del lugar.

En esta oportunidad la víctima fue Facundo Pettina, estudiante del centro educativo terciario.

Cerca de las 20 de este jueves, el joven acudió a clases al edificio ubicado en Colón al 179, pero cuando salió, una hora después, se topó con el panorama: le habían forzado la puerta del acompañante.

Al observar que el tambor estaba dañado ingresó inmediatamente por la puerta del conductor y pudo constatar que se llevaron el estéreo, su mochila, un celular y una caja de herramientas.

“Estoy indignado porque está en pleno centro. Miré a todos lados y no había ningún policía como para que me auxilie y consultarles si vieron algo. Fui hasta las esquinas y no vi a nadie, nada”, sostuvo Pettina.

Este no es el primer robo que sucede en las inmediaciones. La semana pasada fue viral un cartel que exhibía en su vehículo una docente de la institución en el que avisaba que no tenía rueda de auxilio, y así evitar que le roben.

“Ya me has robado tres veces en un mes. No me dañes la cerradura más de lo que la has roto”, rezaba en la luneta trasera.

A ello se le sumó la situación del chico: “No me queda otra cosa que tragarme la bronca e irme. Pero no pueden pasar este tipo de cosas en pleno centro”.