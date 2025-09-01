El dólar oficial salta a $1.390 y marca récord

El Banco Nación sube $30; en bancos, la venta promedia $1.400.

El dólar oficial volvió a moverse y alcanzó un nuevo máximo desde la salida del cepo. Al promediar la rueda de este lunes, el minorista bancario se ubicó en $1.360 para la compra y $1.400 para la venta, en una plaza atravesada por incertidumbre política y dudas sobre eventuales intervenciones del Ministerio de Economía.

En el Banco Nación, la pizarra mostró $1.350 (compra) y $1.390 (venta), con una suba de $30 frente al último cierre. El avance consolida la tendencia alcista del tipo de cambio oficial y reordena referencias de precios en la previa de una semana clave para la dinámica financiera.

Operadores consultados señalan que el salto discreto del oficial presiona sobre listas de precios y paridades en el sistema, al tiempo que mantiene la mira en la estrategia cambiaria y en el ritmo de futuros ajustes. La brecha cambiaria, mientras tanto, vuelve a ser una variable sensible para medir tensiones y expectativas.

El movimiento del oficial busca anclar expectativas pero llega en un contexto volátil: cualquier señal sobre anclas fiscales, tasas o señales del BCRA puede amplificar o moderar la reacción del mercado. Para el consumo y las empresas, el foco pasa por recalibrar costos y contratos atados al dólar.

La plaza seguirá atenta a la comunicación oficial, a la liquidez en las ventanillas y a la letra chica de las próximas medidas. Si persiste la incertidumbre, es probable que se reacomoden precios relativos y se recalculen proyecciones de inflación y actividad.

