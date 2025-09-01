Los estrenos de Netflix de la semana (1 al 7/9)

La plataforma renueva catálogo con series, películas y finales de temporada.

Netflix estrenará desde este lunes 1 hasta el domingo 7 de septiembre una batería de títulos que combina lanzamientos, nuevos episodios y cierres de temporada. Entre lo más destacado aparece la conclusión de la temporada 2 de “Merlina” y apuestas que van del thriller al documental deportivo.

El movimiento llega tras un inicio de mes con alto volumen de novedades y busca sostener el interés con variedad de géneros, marcas reconocidas y episodios semanales que fidelizan audiencias. A continuación, el día por día.

Lunes 1 de septiembre

Ámsterdam. Largometraje que suma drama y humor negro con elenco estelar.

Miércoles 3 de septiembre

Merlina (concluye temporada 2). Final de la segunda entrega de la serie fenómeno.

Jueves 4 de septiembre

El ataúd de cristal. Thriller de alto voltaje.

Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford. Especial con la previa de la súper pelea.

Pokémon Concierge. Nueva entrega del universo Pokémon en formato stop motion.

Viernes 5 de septiembre

Reina Mantis ( nuevo episodio ). Intriga y poder en clave dramática.

Falso amor y venganza. Romance, engaños y ajuste de cuentas.

Inspector Zende. Procedimental policial con casos autoconclusivos.

Domingo 7 de septiembre

La nobleza de las flores (nuevo episodio). Drama con sello de época.

La grilla combina marcas globales (“Merlina”, Pokémon) con contenidos serializados que empujan el visionado continuo. La mezcla de finales, episodios semanales y documentales es la receta de la plataforma para retener suscriptores en la mitad del mes.

Con este paquete, Netflix apuesta a conversaciones sostenidas en redes (final de Merlina), a la tracción deportiva (Canelo vs. Crawford) y a nichos fieles (anime/stop motion). Una semana variada para sumar a la lista de pendientes.