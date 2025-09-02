El adiós a Gustavo, el tigre rescatado de Justo Daract

Tenía 13 años y sufría insuficiencia renal crónica; murió en el santuario Lionsrock.

El felino Gustavo, uno de los tigres rescatados en 2022 tras pasar 15 años en un vagón de tren en la Estancia Santa Romana (Justo Daract), murió en el santuario Lionsrock de Sudáfrica. Tenía 13 años y atravesaba una enfermedad renal crónica, informó la organización Four Paws International en un mensaje de despedida: “Te fuiste demasiado pronto. Fuiste muy amado”.

El animal había sido trasladado junto a su hermano Messi y sus padres Sandro y Mafalda —esta última también fallecida—. Según la ONG, el cautiverio prolongado en condiciones inadecuadas dejó secuelas permanentes: en los últimos meses, Gustavo presentó deterioro neurológico, problemas de movilidad en las patas traseras y pérdida de visión y capacidades cognitivas.

Los cuidadores atribuyen el cuadro a los años de encierro y falta de estímulos en el vagón, donde los tigres no contaban con espacio, atención veterinaria ni condiciones ambientales adecuadas. Pese al cuidado especializado y la medicación en el santuario, su salud fluctuó hasta empeorar de manera irreversible.

“Tras evaluaciones y con el corazón pesado, tomamos la decisión compasiva de dejarlo partir: su calidad de vida estaba muy deteriorada”, señalaron desde Four Paws. La entidad remarcó que el caso es un recordatorio del impacto a largo plazo del cautiverio y el abandono en grandes felinos.

La muerte de Gustavo reactiva el debate sobre bienestar animal, control de faunas exóticas y responsabilidad estatal y privada. Aun con rescate y rehabilitación, el daño acumulado por años de maltrato puede ser irreversible.

Para la comunidad y las ONG, el caso impulsa protocolos de inspección, sanciones más estrictas y la prohibición de mantener grandes carnívoros en entornos no habilitados. En Lionsrock, sus cuidadores lo despidieron: “Descansá en paz, querido Gustavo”.