Verano 2024: guía para vivir unas vacaciones saludables

En el marco de la campaña “ El desayuno no se toma vacaciones ” Mastellone Hnos estará realizando diversas actividades por todo el país, con el objetivo de visibilizar la importancia de no abandonar el desayuno durante el receso escolar/laboral, promoviendo sostener su hábito y el consumo de lácteos. Del 11 al 14 de enero se realizarán actividades en el parador Apolo (N°15) ubicado en Punta Mogotes, Mar del Plata.