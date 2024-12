Preocupación por la salud de Andrea Rincón

La actriz permanece hospitalizada desde el domingo por una inflamación muscular severa que la mantiene con dolor constante.

La salud de la actriz Andrea Rincón ha generado alarma entre sus seguidores y allegados, luego de ser internada de urgencia el pasado domingo debido a una severa inflamación muscular en la cervical . Según informó el periodista Fede Flores en Net TV, esta condición le impide moverse con normalidad y la tiene atravesando un momento crítico de salud.

“La está pasando realmente mal. Tiene una inflamación muy grande en los músculos que rodean la cervical y nunca había experimentado un dolor tan intenso como este”, explicó Flowers, quien mantuvo comunicación directa con la actriz.

El tratamiento para aliviar el intenso dolor ha escalado en intensidad. Según detalló el periodista, comenzó con medicación intramuscular, luego pasó a ser administrada de forma oral y, finalmente, intravenosa. “Ahora está recibiendo una medicación casi equiparable a la morfina debido al tipo de dolor que padece”, agregó.

En un audio enviado al periodista, Rincón expresó la gravedad de su situación: “Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar medicación parecida a la morfina. No se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas y me está matando”.

La internación se da en un momento cargado de compromisos laborales para la actriz, quien tiene planeado debutar como directora este verano y participar en la temporada teatral de Carlos Paz . La situación ha generado incertidumbre sobre cómo afectará su estado de salud a estos proyectos.