Laurita Fernández reveló que padece artrosis

Entonces fui, me hice una resonancia, me atendieron súper rápido y cuando me dan el parte médico, el médico me dice ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando producto de la contractura que está agarrando el ligamento’, pero me dice ‘es recontra común en esa zona (que la tengan) todos los bailarines que empezaron de jóvenes, la veo siempre, quedate tranquila’”, contó.

“No voy a dejar de bailar”, remarcó Laurita, que está al tanto que para este tipo de diagnósticos resulta beneficioso moverse y bailar.