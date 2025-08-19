La confesión de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez

La actriz admitió una infidelidad y habló del final de una relación de 18 años con el actor.

El mundo del espectáculo quedó sacudido esta semana por las declaraciones de Gimena Accardi, quien decidió romper el silencio y confirmar que una infidelidad fue parte del quiebre en su histórica relación con Nicolás Vázquez, después de casi dos décadas juntos.

La actriz, invitada al programa Sería Increíble (Olga), reconoció: “Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”. Sus palabras llegaron tras las versiones difundidas en LAM (América), donde se aseguró que un “tercero en discordia” había sido el detonante de la ruptura.

“Un error que no me define”

Accardi fue directa: “Soy responsable de lo que pasó en estos 18 años, pero ya hablé con la persona que tenía que hablar, que es mi marido”. Según relató, del otro lado hubo perdón y contención: “Nico me miró a los ojos y me dijo: ‘Esto a vos no te define’”.

La actriz negó que el señalado por el programa de espectáculos sea el verdadero protagonista de su desliz: “Con las personas que me vinculan es mentira. Fue alguien random, fuera del medio. No lo van a encontrar nunca”.

La versión desde el entorno de Vázquez

En paralelo, Ángel de Brito sostuvo que Vázquez no solo sospechaba desde hace meses, sino que logró comprobar la existencia de otra persona en la vida de Accardi: “No fue algo casual, era una relación paralela que venía de tiempo atrás”, señaló.

Según trascendió, el matrimonio arrastraba una crisis de más de un año, con idas y vueltas que ya habían desgastado la convivencia. Para muchos allegados, la infidelidad fue la “gota que colmó el vaso” y precipitó la separación, anunciada oficialmente en julio.

La intimidad expuesta

La actriz pidió frenar las especulaciones sobre supuestos colegas: “Se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Es un error mío, humano, que me duele porque lastimé a quien no lo merecía”.

Aun así, la ruptura sigue generando repercusiones y mantiene a la pareja en el centro de la escena mediática, pese a su histórica decisión de mantener la vida privada alejada del “circo televisivo”.

Accardi y Vázquez fueron durante 18 años una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino. La confesión de la actriz reavivó el debate sobre la intimidad de las figuras públicas, la exposición mediática y el límite entre lo privado y lo público.

Mientras tanto, la incógnita es si el escándalo será solo un capítulo más en la vida de ambos o si marcará definitivamente el final de una historia de amor que parecía indestructible.