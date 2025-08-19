La confesión de Oriana Sabatini sobre el regalo a Tini y De Paul

Actualidad
La modelo reveló qué obsequio sentimental podría elegir para la pareja tras su reconciliación.

Oriana Sabatini rompió el silencio sobre la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que se selló en su boda con Paulo Dybala el pasado 20 de julio de 2024. En diálogo con LAM, la modelo expresó su felicidad por el presente de la pareja y adelantó cuál podría ser su regalo de bodas.

“Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, dijo al ser consultada por la prensa. Y agregó entre risas: “Amo los casamientos, me encanta comer y bailar”.

Un obsequio con valor emocional

Ante la pregunta sobre qué se le puede regalar a dos figuras tan reconocidas como Tini y De Paul, Oriana apostó por lo simbólico: “A veces es lindo para los amigos que te importan algo que puedan tener presente: las alianzas, la corbata, el traje o la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento”.

Los rumores de MasterChef

Por otro lado, la esposa de Dybala habló sobre los rumores de su participación en la próxima edición de MasterChef Celebrity. “Me lo propusieron, pero son muchos meses y justo este año tengo compromisos organizados hasta el próximo. Si viviera en Argentina no lo dudaría ni un segundo, pero dividirse entre dos países hace todo más difícil”, explicó.

La reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. El gesto de Oriana Sabatini, con un regalo que prioriza lo afectivo sobre lo material, suma un capítulo más al vínculo entre las parejas más mediáticas del país.

