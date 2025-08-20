El nuevo romance de la nieta de Susana con un jugador de Boca

Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos a los besos en un exclusivo restaurante porteño.

El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse en un romance inesperado. Según reveló el programa LAM, la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, estaría iniciando una relación con el defensor de Boca Juniors, Nicolás Figal.

El periodista Pepe Ochoa fue quien lanzó la primicia a través de uno de sus enigmáticos, y rápidamente el dato sacudió tanto a la farándula como al mundo xeneize.

Un vínculo que ya tiene antecedentes

Los rumores comenzaron hace dos o tres meses, cuando ambos empezaron a ser vistos en lugares nocturnos de Buenos Aires. Sin embargo, en las últimas horas testigos confirmaron haberlos observado a los besos en un reconocido bar, donde no se escondieron y terminaron retirándose juntos.

“Él es muy famoso por su talento y ella por su familia. Se sentaron en una mesa, se mostraron muy cariñosos y luego se fueron juntos”, detallaron en el ciclo televisivo.

Aunque se siguen en Instagram, la pareja no se deja likes ni comentarios en público. Esto refuerza la idea de que buscan mantener la relación en un bajo perfil, al menos hasta que el romance se consolide.

Lucía Celasco, modelo y habitué de la noche porteña, siempre despertó interés por ser la heredera de la diva de los teléfonos. Figal, en tanto, es uno de los jugadores de mayor proyección en Boca, con fuerte presencia en la defensa del equipo que conduce Diego Martínez.

El cruce de mundos —farándula y fútbol— no es nuevo en la Argentina, pero este vínculo promete ser uno de los romances más comentados de la temporada.