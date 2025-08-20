El divorcio de Nico Vázquez tras la infidelidad de Accardi

El actor rompió el silencio y confirmó la separación luego de 18 años de relación.

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse tras la confirmación de Gimena Accardi sobre su infidelidad, hecho que puso fin a su matrimonio con Nicolás Vázquez. El actor decidió hablar públicamente y, entre la tristeza y la vergüenza, anunció: “Nos estamos divorciando”.

En declaraciones a América Noticias, Vázquez reconoció que atraviesa uno de los momentos más duros de su vida: “Es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar su versión y yo la respeto. La quiero acompañar desde mi lugar, sigue siendo alguien muy importante, somos familia”.

Una historia de 18 años

El intérprete de “Rocky Balboa” remarcó el valor de la relación que compartieron: “Fue una historia muy linda, con 18 años de amor, de aprendizajes, de luchas y de sueños compartidos. Pero no somos una pareja perfecta, como muchos pensaban. Pasamos por lo mismo que todas las parejas”.

Sin ánimo de señalar culpables, eligió destacar la fortaleza de Accardi: “Es una mujer con unos ovarios increíbles. Me pone triste verla rota como hoy, no me da ninguna gracia. Veníamos mal hace tiempo, peleando y sobreviviendo como podíamos”.

Vázquez admitió sentirse incómodo con el tratamiento que los medios dieron a su separación: “Me da mucha vergüenza todo esto. Estoy nervioso, triste. No me pregunten con quién, ni cómo me enteré, no tengo ganas de hablar de eso”.

Aun así, dejó en claro que su vínculo con Accardi no se quebrará del todo: “Va a ser mi familia siempre. Nos abrazamos y nos dijimos eso. Hoy no nos amamos como pareja, pero como personas nos vamos a querer siempre”.

El cierre definitivo

Consultado sobre una posible reconciliación, fue tajante: “Hoy no, nos estamos divorciando. Es lo más sano. No quiero culparla, esto fue consecuencia de un año de peleas, de terapia, de intentos. Cuando el amor deja de crecer, sucede lo que sucede”.

El quiebre de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino marca el final de una etapa, pero también abre un capítulo de dolor y reflexión en la vida de ambos. La separación, lejos de ser escándalo, parece escrita en clave de respeto, aunque con un inevitable trasfondo de tristeza.