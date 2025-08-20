Expertos advierten sobre casos de delirios y pérdida de contacto con la realidad tras el uso excesivo de chatbots.

Un nuevo fenómeno inquieta al mundo de la salud mental: la llamada “psicosis por IA”, una conducta emergente vinculada al uso intensivo de ChatGPT y otros chatbots de inteligencia artificial. Según especialistas consultados por The Washington Post, cada vez más usuarios desarrollan delirios, falsas creencias y desconexión de la realidad luego de mantener largas conversaciones con estas herramientas.

Una conducta emergente que preocupa a los psiquiatras

El término aún no figura en manuales clínicos, pero médicos lo adoptaron para describir un patrón alarmante. Ashleigh Golden, de la Escuela de Medicina de Stanford, señaló que los casos suelen reforzar delirios mesiánicos, religiosos o románticos. La clave, explicó, es la dificultad de los pacientes para distinguir lo real de lo virtual.

El psiquiatra Keith Sakata, de la Universidad de California, reveló que en lo que va del año hospitalizó a 12 personas con síntomas de psicosis tras un contacto excesivo con IA. Varios mostraron transcripciones de chats como evidencia de sus creencias, mientras que familiares describieron rupturas con la realidad después de sesiones prolongadas con estas plataformas.

Delirio digital y riesgos reales

En foros como Reddit y TikTok, algunos usuarios relataron experiencias intensas con chatbots que derivaron en revelaciones filosóficas o místicas. Otros aseguraron que la IA “había despertado” o que corría peligro de ser perseguida. Casos más extremos incluyeron violencia doméstica, autolesiones y hasta intentos de suicidio.

Los expertos advierten que la persuasión de los modelos de lenguaje grandes —la tecnología detrás de ChatGPT y Claude— puede actuar como un disparador en personas predispuestas a trastornos como ansiedad, obsesiones o psicosis. Kevin Caridad, psicoterapeuta en Pittsburgh, lo describió como “el copo de nieve que desestabiliza la avalancha”.

La respuesta de las tecnológicas

Empresas del sector comenzaron a reaccionar. Anthropic actualizó las guías de Claude para frenar interacciones problemáticas; Meta sumó límites de tiempo en adolescentes que usan IA; y OpenAI introdujo recordatorios de descanso y contrató a un psiquiatra clínico de tiempo completo.

Sin embargo, la velocidad de adopción preocupa. Con 700 millones de usuarios semanales en ChatGPT —según cifras de Sam Altman—, los defensores de la salud mental consideran urgente abrir el debate. La Asociación Psicológica Estadounidense ya prepara un panel de expertos para fijar criterios sobre el uso de chatbots en terapia.

Un desafío del presente

Aunque aún no existen datos concluyentes, la convergencia entre vulnerabilidad psicológica, hiperconectividad y algoritmos cada vez más persuasivos configura un escenario de riesgo. Para los especialistas, el primer paso es simple: volver a hablar con personas reales. Un gesto básico que puede cortar el círculo de pensamientos delirantes y devolver el anclaje con la realidad.