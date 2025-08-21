El Alzheimer en mujeres se asocia a bajos niveles de omega-3

Un estudio reveló que las mujeres con Alzheimer presentan menos ácidos grasos esenciales, una diferencia que no se observó en varones.

La enfermedad de Alzheimer, que afecta a más de 55 millones de personas en el mundo, golpea con más fuerza a las mujeres. Tradicionalmente se lo atribuía a factores como la mayor esperanza de vida, las diferencias hormonales o la respuesta inmunitaria. Pero una nueva investigación apunta a otra causa: los niveles bajos de ácidos grasos omega-3 en sangre.

El hallazgo científico

El estudio, realizado en el King’s College de Londres, analizó muestras de 841 personas —entre pacientes con Alzheimer, deterioro cognitivo leve y sujetos sanos— y detectó que las mujeres con la enfermedad tenían un 20% menos de omega-3 que aquellas sin deterioro cognitivo.

Además, presentaban más lípidos saturados y menos insaturados, un patrón ausente en los hombres. La diferencia de sexos fue, según la autora principal Cristina Legido-Quigley, “el hallazgo más inesperado”.

El rol del omega-3 en el cerebro

Los ácidos grasos omega-3 —ALA, DHA y EPA— cumplen funciones clave en la salud cerebral. Se obtienen de semillas, frutos secos y pescados como el salmón, el atún o las sardinas. Una dieta mediterránea o el consumo regular de pescado azul se asocian a mejores niveles de estos compuestos.

El déficit detectado en mujeres con Alzheimer podría implicar que el cerebro recibe menos nutrientes esenciales para su funcionamiento. Según los investigadores, este desequilibrio metabólico podría estar vinculado directamente al avance de la enfermedad.

Implicancias y próximos pasos

Aunque los suplementos de omega-3 no han mostrado eficacia concluyente en personas con demencia avanzada, los científicos proponen ensayos clínicos específicos en mujeres para determinar si una dieta enriquecida en estos lípidos puede retrasar el deterioro cognitivo.

La investigadora Julia Dudley, de Alzheimer’s Research UK, subrayó que comprender cómo el Alzheimer se manifiesta de manera diferente en mujeres “es clave para diseñar tratamientos personalizados”.

Una oportunidad para la prevención

El hallazgo suma una nueva arista al debate sobre prevención y abre un camino para recomendaciones dietarias diferenciadas por género. Con la enfermedad duplicando su incidencia en mujeres, la investigación refuerza la urgencia de repensar estrategias de salud pública y hábitos de alimentación.