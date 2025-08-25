La angustia de Nicolás Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

El actor atravesó días difíciles luego de la confesión pública de su ex pareja. El divorcio exprés aceleró la ruptura.

El escándalo que sacudió a la farándula en los últimos días tiene a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi como protagonistas. Tras la confesión de la actriz, quien admitió públicamente haber sido infiel, la pareja decidió firmar un divorcio exprés que selló el final de 15 años de relación.

La noticia no solo reavivó rumores sobre terceros en discordia, sino que también dejó expuesta la fuerte crisis emocional que atraviesa Vázquez. Según reveló el programa Secretos Verdaderos, el actor sufrió un ataque de llanto en su camarín después de una función de Rocky, la obra que protagoniza pese a una lesión física.

Una confesión que precipitó el final

Accardi se encuentra de gira en Bahía Blanca junto a Andrés Gil con la obra En otras palabras, y su sinceramiento en público sobre la infidelidad precipitó la decisión del divorcio. El trámite se resolvió en pocas horas, sin posibilidad de reconciliación.

“Me dicen que Nico está muy mal, que lloró en el camarín y que no volvió a hablar con Gimena después de firmar el divorcio”, aseguró un panelista del ciclo de Luis Ventura.

El dolor detrás del telón

A pesar de su profesionalismo en el escenario, quienes lo rodean aseguran que Vázquez atraviesa una etapa de profunda tristeza. “Tal vez la perdonó como persona, porque la amó profundamente. Pero no como pareja”, señalaron allegados.

Otros sostienen que la rapidez del divorcio respondió a la necesidad de poner un freno a cualquier posibilidad de reconciliación: “Lo hicieron rápido para no tentarse de seguir juntos. Nico estaba a dos minutos de perdonarla”, remarcaron en el programa.

Consecuencias inevitables

Mientras Accardi intenta concentrarse en sus compromisos artísticos, Vázquez enfrenta el dolor íntimo de una ruptura que llegó de manera abrupta. La pareja, una de las más queridas del espectáculo argentino, había superado en el pasado situaciones muy difíciles, como la trágica muerte del hermano del actor.

El final de su historia reaviva el debate sobre la exposición pública de la vida privada de los famosos y deja en evidencia cómo la presión mediática acelera los procesos más íntimos.