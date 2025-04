Christie Dashiell estrena Buenos Aires: la voz del nuevo jazz global llega para celebrar el Día Internacional del Jazz

La vocalista estadounidense, referente de la generación que revitaliza el jazz con soul, góspel y R&B, ofrecerá cuatro sets este miércoles 30 y jueves 1 en Bebop Club. Actuará junto a destacados músicos locales y conversó con Infobae Cultura sobre su historia, su paso por Afro-Blue, la influencia familiar y la fuerza de la música “en tiempos convulsionados”.

Christie Dashiell nunca había cruzado el río Hudson hacia el hemisferio sur. “Es mi primera vez en Buenos Aires, de hecho es mi primera vez en Sudamérica”, confiesa la cantante nacida en Washington D.C. y criada en Carolina del Norte, que desde este miércoles se sumará a la lista de solistas internacionales que han encontrado en Bebop Club su casa porteña. Llegará para encabezar la celebración local del International Jazz Day con cuatro presentaciones (miércoles 30 y jueves 1, a las 20 y 22.30), escoltada por un quinteto argentino de lujo: Mariano Loiacono (trompeta), Sebastián Loiacono (saxo tenor), Ernesto Jodos (piano), Mauricio Dawid (contrabajo) y Sergio Verdinelli (batería).

A los 35 años, Dashiell es una de las voces más interesantes de la escena contemporánea: domina la improvisación con la seguridad de una instrumentista, frasea con la elasticidad del R&B e ilumina cada estándar con ecos de góspel heredados de su infancia. Hija del reputado bajista Carroll Dashiell Jr., se graduó en la Universidad de Howard —alma máter de figuras como Donny Hathaway o Roberta Flack— y completó estudios en la Manhattan School of Music. Allí escribió parte de las canciones de Time All Mine (2016), su debut como solista, que ingresó en los charts de Billboard y la catapultó como “mejor vocalista” en los Student Music Awards de DownBeat.

“Mi música es una expresión de mi entorno”, explica a Infobae Cultura antes de abordar el vuelo hacia Ezeiza. “Es un sonido amplio y lleno de alma, con la improvisación en su núcleo”. La intérprete reconoce que el ejemplo paterno fue decisivo: “Ver a mi papá recorrer el mundo tocando me hizo pensar que yo también podía vivir de esto”. Ese impulso la llevó a integrar Afro-Blue, el célebre ensamble vocal de Howard que deslumbró al público televisivo en The Sing-Off. “Aprendí la importancia de la versatilidad y de estar abierta a todas las posibilidades”, recuerda.

Con esa mentalidad abrió su camino como sideman de la Jazz at Lincoln Center Orchestra en The Ever Fonky Lowdown de Wynton Marsalis, se sumó al trompetista Marquis Hill en The Way We Play y puso su firma en el compilado Black Lives: From Generation to Generation. En 2022 edita Journey in Black, álbum donde escribe sobre libertad, duelo y legado afroamericano con un elenco que integran Shedrick Mitchell y su hermano Carroll Dashiell III. “Estamos viviendo tiempos convulsionados; encuentro propósito y esperanza a través de la música”, dice, y sueña con colaborar alguna vez con Herbie Hancock.

El desembarco bonaerense —“quiero conocer la cultura, la música y la comida argentina”, se ríe— la reunirá con Mariano Loiacono, figura nodal del hard-bop local, y con Ernesto Jodos, pianista que ha compartido escenarios con Chris Potter y Billy Harper. “Es un seleccionado que cualquier club de Nueva York envidiaría”, destacan desde Bebop Club, donde ya agotaron varias mesas para los cuatro sets.

Para Dashiell, el International Jazz Day es más que una efeméride: “Es la oportunidad de compartir esta música con gente que quizá no conozca su importancia. El jazz es comunidad, es diálogo y es libertad”. La misma libertad que la niña que creció entre ensayos familiares proyectó hace una década, cuando decidió que su destino no era repetir la tradición sino empujarla hacia nuevos cruces estilísticos. Este miércoles y jueves, Buenos Aires asistirá a esa búsqueda —y a esa voz— en tiempo real.