Lali Espósito cuestiona la atención a Darín y reclama foco en el Garrahan

La cantante Lali Espósito cuestionó la superficialidad del debate público tras las críticas a Ricardo Darín por el precio de sus empanadas, y advirtió que la verdadera urgencia está en la crisis del Hospital Garrahan. Además, aseguró no tener planes de casamiento y opinó sobre la intolerancia en las redes sociales.

En una breve conferencia improvisada para medios locales, la artista Lali Espósito ofreció una mirada crítica sobre el panorama político y social actual. Su intervención coincidió con la controversia generada por el actor Ricardo Darín, quien recientemente denunció que pagó 48 mil pesos por una docena de empanadas.

“Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo. Pero en lugar de concentrarnos en la crisis del Hospital Garrahan, terminamos discutiendo el precio de una empanada”, señaló Espósito, calificando como “bizarro” el enfoque que se volcó sobre la opinión de Darín. “Hay intolerancia generalizada, una cancelación constante de opiniones. Estamos en una época breve, con cero profundidad en la discusión política”, agregó.

La cantante reclamó un debate más profundo: “Si vamos a sacar del foco al presidente diciendo ‘mandriles’ a quien no opina como él, ¿cómo vamos a exigir un ida y vuelta con el mandatario? La gente quiere escuchar respuestas sobre la salud y la educación, no el precio de un snack”.

Sin planes de casamiento y rutina de convivencia

Durante el mano a mano con los periodistas, Espósito desmintió rumores sobre su boda con Pedro Rosemblat: “No hablamos de casamiento. Convivimos hace un año y pico; estamos de diez. Tenemos rutina, pero es espectacular”. Sobre su vestuario en la próxima edición de La Voz Argentina, la artista aclaró que su suegra no le elige la ropa, sino su estilista habitual, Maru Beltrancio.

Reality, telenovelas y cine argentino

En su repaso por la televisión local, la cantante lamentó la disminución de la ficción nacional: “Antes se producían novelas y había lugar para actores. Hoy solo queda entretenimiento. Me emociona integrar el jurado con Nico Occhiato, Luck Ra, Los Miranda y La Sole, pero extraño las grandes historias en la pantalla”.

Solidaridad con Darín y crítica al odio en redes

Espósito se solidarizó con Darín ante la oleada de críticas: “Darín sabe de qué habla. No voy a poner en tela de juicio nada. Me solidarizo con él y con todos los que reciben ese nivel de ‘hate’”. Y puntualizó: “Entiendo que muchos no se sientan capaces de soportar el nivel de agresividad que hay en las redes, pero me parece mal que uno no pueda opinar libremente, ya sea sobre Milei o cualquier tema de interés público”.

Mayor atención a la crisis del Garrahan

Lali puso en perspectiva el reclamo de sangre y recursos para el Garrahan, y advirtió que mientras el país debate el costo de una empanada, el hospital se hunde en recortes: “He sido foco de atención alguna vez, pero esto es mucho más serio: hay chicos dependientes del Garrahan que sufren por falta de presupuesto. Sin embargo, preferimos hablar de Darín. Las prioridades están equivocadas”.

Respeto a las opiniones y libertad de expresión

La artista insistió en la necesidad de un diálogo abierto con el presidente: “Todos deberíamos poder hablar directamente con el mandatario, aunque no compartamos sus políticas. Vivimos en este país, y tenemos derecho a saber cómo se gasta cada recurso. No es cuestión de partidos, sino de exigir respuestas a quien nos representa”.

Al margen de la política partidaria

A pesar de que algunos la mencionaron como posible candidata, Lali descartó su incursión electoral: “Déjense de joder (risas). Soy cantante y actriz; ese rol me encanta. El artista siempre genera opinión, pero mi lugar está en la cultura, no en un cargo público”.

Con un mensaje que mezcló humor y seriedad, Lali Espósito dejó en claro que prefiere un país donde se debatan cuestiones vitales (como el Garrahan) en lugar de las discusiones triviales que, según ella, caracterizan estos tiempos.