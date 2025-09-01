El lunes frío y con niebla en San Luis

Habrá térmicas cercanas a 0°, niebla y máxima de 16°.

La semana arranca con el pulso frío que dejó la nieve y la lluvia del fin de semana. En la mitad norte de la provincia, varias localidades amanecieron con sensación térmica cercana a 0° y bancos de niebla que redujeron la visibilidad en rutas y accesos.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), este lunes la máxima promediará 16°, con cielo que evoluciona de parcial a mayormente despejado hacia la tarde. El viento del noroeste soplará leve a moderado (12–28 km/h), con ráfagas puntuales.

Para la mañana, se recomienda extremar precauciones: luces bajas encendidas, velocidad controlada y mayor distancia de frenado por niebla/neblina en tramos serranos y llanos. Con el avance del día, el ambiente será más luminoso pero fresco.

El organismo provincial también informó un ranking de precipitaciones tomado entre las 00:00 del 30/8 y las 07:00 de hoy, con los acumulados más altos concentrados en corredores serranos. Ese detalle puede consultarse en los reportes oficiales de la REM.

Tras el frente que trajo la tormenta de Santa Rosa, el patrón de mañanas frías y tardes templadas dominará las próximas jornadas, con mejor tiempo general pero mínimas bajas en zonas abiertas.