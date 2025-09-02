La mañana fría y la tarde a pleno sol en San Luis

Mínima de 5° y máxima de 21°, cielo despejado y viento moderado.

La primavera se asoma pero aún se siente el aire frío del amanecer. Con parte de las sierras todavía blancas tras la nevada reciente, este martes arranca con térmicas cercanas a 5° y avanza hacia una tarde soleada con picos de 21°, según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con buenas condiciones y viento del sector norte-noroeste de intensidad leve a moderada (12–28 km/h). Las ráfagas serán acotadas y no se prevén fenómenos significativos.

Para la mañana, se recomienda abrigo en capas y precaución en zonas bajas por posibles heladas débiles o húmedas. Con el correr del día, el sol y la baja nubosidad mejorarán la sensación térmica.

En clave analítica, el repunte responde al avance de aire más templado tras el último frente frío. Aun así, el patrón no se consolida: la REM anticipa un descenso progresivo de las máximas entre miércoles y viernes, con tardes más frescas y madrugadas otra vez frías.

Disfrutable para actividades al aire libre, el martes deja una señal: abrigo a la mañana, remera a la tarde y otro pullover listo para el enfriamiento de mitad de semana.