La semana arranca con clima primaveral en San Luis

Lunes y martes con máximas de 22° y 23°, antes de un descenso de temperatura a mitad de semana.

San Luis amaneció este lunes con temperaturas bajas, pero el pronóstico anticipa un arranque de semana con condiciones casi primaverales. Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), hoy la máxima podría superar los 22°, con cielo despejado y viento moderado.

El informe oficial detalla que la jornada tendrá “un leve ascenso de temperaturas y algo de viento”, con nubosidad alta en algunos tramos del día. Aunque la mínima provincial promedio fue de 3°, en Desaguadero el termómetro marcó -1° pasadas las 8:00.

Para mañana martes, el escenario será similar: clima agradable, máximas cercanas a los 23° y viento del cuadrante norte, con ráfagas de hasta 50 km/h en la región homónima y el centro de la provincia.

Sin embargo, el miércoles y jueves el panorama cambiará. Se esperan amaneceres fríos y un marcado descenso de las máximas, con valores promedio por debajo de los 20°.

Con un inicio de semana ideal para actividades al aire libre, la REM recomienda estar atentos al viento y a las variaciones de temperatura previstas para la segunda mitad de la semana.