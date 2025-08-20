El miércoles comenzó frío pero se espera una tarde templada

Clima
La REM anticipó heladas aisladas y una máxima de 17° con cielo despejado.

La provincia de San Luis amaneció este miércoles con heladas aisladas y temperaturas mínimas cercanas a los 5°, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). Sin embargo, hacia la tarde se espera un repunte térmico que llevará la máxima hasta los 17°, con cielo mayormente despejado.

El viento soplará desde el sector suroeste con intensidad leve a moderada, entre 12 y 28 kilómetros por hora, aunque en el extremo sureste de la provincia no se descartan ráfagas más fuertes. Durante la noche, las corrientes rotarán a direcciones variables y perderán intensidad.

Precipitaciones registradas

El último registro pluviométrico de la REM, correspondiente al período entre las 7 del martes 19 y las 7 de este miércoles 20, indicó acumulados en diferentes localidades:

  • Merlo: 20,7 mm

  • Villa Larca: 11 mm

  • La Esquina: 5 mm

Pronóstico extendido

Para este jueves se espera un marcado ascenso de la temperatura con máximas que podrían llegar a 23°, aunque acompañadas por vientos intensos que afectarán especialmente al norte y sur de la provincia.

Con estas condiciones, el invierno en San Luis transita su última etapa con un patrón típico: mañanas frías, tardes templadas y la persistencia de heladas aisladas. El contraste entre el fresco matinal y el aumento de temperaturas por la tarde se mantendrá en los próximos días, según los especialistas.

