El calor anticipa la última semana de agosto en Villa Mercedes

La REM prevé máximas de hasta 28° y cielo despejado durante toda la semana.

Después de un fin de semana fresco pero soleado, Villa Mercedes se prepara para un notorio ascenso de temperaturas que marcará el cierre de agosto con jornadas casi primaverales.

Según los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), este lunes la ciudad tendrá una máxima de 25° y una mínima de 4°. El martes continuará el aumento, con temperaturas que oscilarán entre los 4° y los 27°.

El miércoles será el día más cálido, con 28° de máxima y 6° de mínima, un registro que anticipa la llegada de días más templados.

El jueves las condiciones seguirán estables, con 27° de máxima y 7° de mínima, mientras que el viernes se espera un leve descenso, con marcas que irán de 9° a 24°.

Durante toda la semana, el cielo permanecerá despejado, lo que refuerza la perspectiva de días soleados y agradables en la región.

Cambio de escenario

El marcado ascenso de temperatura representa un respiro frente a las mañanas frías que caracterizaron gran parte del mes. Con este panorama, agosto se despide dejando atrás las heladas y abriendo paso a un clima más benigno para las actividades al aire libre.