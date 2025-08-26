El martes llega con sol y calor en San Luis

La REM anticipa máximas de 26° y ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunas zonas.

Tras el feriado por el 431° aniversario de la ciudad capital, San Luis arranca la semana hábil con clima agradable y temperaturas en ascenso.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), este martes 26 la jornada se presentó con cielo mayormente despejado, mínimas promedio de 5° y máximas cercanas a los 26°.

El viento soplará del cuadrante norte, con intensidad entre leve y moderada (12 a 28 km/h), aunque no se descartan ráfagas superiores a los 50 km/h, especialmente en regiones del centro y norte provincial.

Pronóstico extendido

Para este miércoles se espera una jornada con condiciones similares: cielo mayormente despejado, temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 26°, y un viento que se intensificará en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en el noroeste y sierras centrales.

Una transición hacia septiembre

El repunte térmico marca una transición hacia días más templados, después de un agosto signado por heladas y mañanas frías. Las condiciones permitirán mayor actividad al aire libre, aunque el viento será un factor a tener en cuenta en algunas localidades.