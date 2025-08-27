miércoles primaveral con máximas de 26° en san luis

El calor se mantendrá hasta el viernes, con tardes soleadas y viento del norte en gran parte de la provincia.

La provincia de San Luis atraviesa un inusual clima primaveral en pleno agosto, con máximas que este miércoles podrían superar los 26° en la mayoría de las localidades.

El contraste se dio al amanecer: mientras en Naschel, Tilisarao y Concarán los termómetros marcaron valores cercanos al cero, el resto del territorio provincial registró temperaturas más templadas, anticipando una jornada cálida.

Sol, viento norte y cielo despejado

De acuerdo a la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el día se presentará soleado y con escasa nubosidad. Aunque la mañana comenzó fresca, por la tarde se prevé un ambiente más cálido, acompañado por viento del norte de intensidad leve.

En sectores del noroeste provincial, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, generando una tarde algo ventosa pero sin cambios drásticos en la temperatura.

El calor seguirá hasta el viernes

El pronóstico extendido señala que estas condiciones se mantendrán hasta el viernes, con tardes agradables y valores máximos que oscilarán entre los 25° y 27°, lo que refuerza la sensación de primavera adelantada en San Luis.

El fenómeno se da luego de un inicio de semana marcado por mínimas bajas y heladas en algunas zonas, mostrando un rápido cambio en el comportamiento climático de la región.