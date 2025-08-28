El jueves tendrá sol y máximas de 25° en San Luis

La REM anticipó una jornada cálida con viento del norte y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

San Luis se prepara para otro día con condiciones primaverales. Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), este jueves 28 la provincia tendrá cielo mayormente despejado por la mañana y un incremento de nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas que dejarán un cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 7° de mínima y los 25° de máxima, lo que augura una tarde agradable. El viento soplará del cuadrante norte con intensidad leve a regular, entre 12 y 38 km/h. Sin embargo, durante la tarde se prevé un aumento de la velocidad, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en el centro y norte provincial.

Lo que viene

De cara al viernes, la REM adelantó un escenario similar en cuanto a temperaturas, pero con un marcado protagonismo del viento. La jornada será ventosa, con mínimas en torno a los y máximas que se mantendrán cerca de los 25°, aunque con inestabilidad en el sur de la provincia.

El buen tiempo, con tardes templadas y soleadas, se extendería hasta el fin de semana, consolidando una semana con clima ideal para actividades al aire libre.

