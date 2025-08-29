La tormenta de Santa Rosa llega a San Luis

Tras un viernes de 26°, llegan lluvias, viento y fuerte descenso térmico en toda la provincia.

La provincia de San Luis cierra un viernes templado —con máximas cercanas a 26° y cielo mayormente despejado— y se prepara para el clásico cambio de tiempo que trae la tormenta de Santa Rosa: lluvias, viento y baja marcada de temperatura.

Según los pronósticos, la nubosidad aumentará desde la tarde de hoy con viento del norte/noreste y ráfagas que pueden superar los 60 km/h en zonas serranas. Hacia la noche, el viento rota al este y se afianza el ingreso de aire más frío.

El fin de semana, con lluvia y frío

Sábado 30. Se esperan precipitaciones aisladas, probables tormentas de variada intensidad y un descenso térmico notorio: mínimas en torno a 5–8° y máximas cerca de 18–19°. El viento soplará del este/sudeste, con ráfagas fuertes en el noreste provincial.

Domingo 31. Continuará la inestabilidad con lloviznas y un ambiente más frío: mínimas de 2–4° y máximas que no superarían los 8–11°. En los puntos más altos de las sierras no se descarta aguanieve o nieve. El viento del sur/sudeste podría alcanzar 50–55 km/h por la mañana, atenuándose por la tarde.

Alertas y recomendaciones

Hay avisos meteorológicos por tormentas, lluvia y viento para el fin de semana. Se sugiere evitar actividades al aire libre durante los picos de inestabilidad, asegurar objetos que puedan volarse, mantener desagües despejados y circular con precaución por posibles reducciones de visibilidad y calles anegadas.

Contexto. El fenómeno de Santa Rosa suele coincidir, cada fin de agosto, con el primer pulso frontal fuerte tras varios días cálidos. Para el sector productivo y para el tránsito, el combo de lluvia + viento + frío exige planificación y cautela. De confirmarse los acumulados, habrá alivio hídrico pero también riesgo de chaparrones intensos en cortos períodos.