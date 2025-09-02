La Argentina, finalista de la América Pádel Cup

Con la quinense Fran Floriani, venció 5-2 a México y jugará la final ante Brasil.

La Selección argentina de pádel se metió en la final de la América Pádel Cup y enfrentará a Brasil en la definición. El pase llegó tras un 5-2 a México en las semifinales disputadas en el complejo Contrapared, en territorio azteca.

El equipo albiceleste venía de despachar a Paraguay por 6-3 en cuartos y confirmó su evolución competitiva en un torneo que reúne categorías Sub 18 y Máxima, tanto femenina como masculina.

En la Sub 18 femenina, el tridente Fiorella Propato – Francesca Floriani – Victoria Vílchez fue determinante: Floriani (nacida en Quines, San Luis) y Propato (de El Calafate) ganaron 6-2 y 6-4 y encaminaron la serie.

En la Máxima, la propia Floriani (17) volvió a ser figura junto a Alma Córdoba: derrotaron en tres sets a la dupla Cabrejas/Martínez en un partido áspero que dejó una ovación para la sanluiseña tras un punto clave. “Salimos a ganar y a disfrutar. Feliz de ayudar al equipo a llegar a otra final”, dijo tras el triunfo.

Del otro lado del cuadro, Brasil superó a Chile y será el rival en una definición histórica para la Argentina en la primera edición del certamen organizado por Pádel América. Fecha y sede de la final, a confirmar.

Con una juvenil como Floriani sosteniendo rendimiento en dos categorías, la Selección combina proyección y presente: profundidad de plantel, puntos largos bien resueltos y temple en cierres apretados. El clásico sudamericano exigirá repetir intensidad y precisión.

Además de la final continental, Floriani prepara el Mundial de Menores en Reus, España (29 de septiembre al 5 de octubre), donde San Luis estará representada en todas las categorías con Ayme Acosta Amaya (San Francisco del Monte de Oro) y Zoe Benítez (Merlo).