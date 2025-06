El “doble toque” de Álvarez obliga a la IFAB a redefinir las reglas de penalti

En la serie de octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Real Madrid, Julián Álvarez protagonizó una jugada que trascendió el resultado deportivo y desembocó en modificaciones reglamentarias. En el cuarto penalti del Atlético, el delantero argentino resbaló al golpear el balón, y el árbitro Szymon Marciniak, tras consultar el VAR, concluyó que Álvarez había tocado el balón dos veces: una vez al patearlo y otra al rozarlo con la pierna de apoyo. El gol fue anulado y, en consecuencia, el Real Madrid tomó ventaja para sellar la eliminación del equipo colchonero.

Tras la controversia, la IFAB (International Football Association Board) publicó la circular número 31, en la que admite que esta situación no estaba “regulada directamente en la Regla 14”. Hasta ese momento, los árbitros habían sancionado cualquier doble toque—voluntario o accidental—con un tiro libre indirecto al equipo rival o, en las tandas de penaltis, registrando el lanzamiento como fallido.

La circular oficial aclara que la Regla 14 originalmente se centraba en los casos en que el lanzador deliberadamente juega el balón por segunda vez antes de que otro jugador lo toque, como cuando un tiro rebota en el poste o el travesaño. En cambio, la IFAB reconoce que existe una “situación poco habitual” cuando el contacto extra es consecuencia de un desliz o un resbalón involuntario, sin intención de aprovecharse de la trayectoria alterada.

“Puesto que no está regulada directamente en la Regla 14, los árbitros han tendido a sancionar al lanzador por haber tocado el balón por segunda vez antes de que lo tocara otro jugador”, explica la circular. Agrega que una sanción automática resulta “injusta” cuando el doble toque es accidental, puesto que el portero puede verse perjudicado por la trayectoria modificada del balón.

A partir del 1 de julio de 2025, o antes en ciertos torneos (como el Mundial de Clubes), la norma incorporará estas precisiones:

Si no termina en gol, se concede un tiro libre indirecto al equipo rival (o se registra como lanzamiento fallido en tandas de penaltis), salvo que el árbitro conceda ventaja porque la jugada favorece al defensor.

Tras la eliminación del Atlético, Julián Álvarez declaró en zona mixta:

“La vi mil veces, hay vídeos por todos lados. Yo no la siento, porque si hubo dos toques, el contacto fue mínimo y muy difícil de percibir. Si el arquero se adelanta al atajar, me perjudica, pero no lo hice con esa intención. La regla debe ser más clara”.