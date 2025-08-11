El Boca de Riquelme, hundido en su peor racha histórica

El Xeneize acumula 12 partidos sin ganar, quedó afuera de tres torneos y su crisis dirigencial se refleja en la cancha.

Boca Juniors atraviesa un derrumbe deportivo e institucional sin precedentes. El empate 1-1 ante Racing en la Bombonera no fue solo otro resultado amargo: marcó el duodécimo partido consecutivo sin victorias, la peor racha en los 119 años de historia del club.

La sequía no se limita a este semestre. Desde la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia en 2019, el Xeneize apenas disputó una final de Copa Libertadores —la de 2023, perdida ante Fluminense— y suma eliminaciones tempranas en el resto de las ediciones. Peor aún, lleva dos temporadas sin participar de la fase de grupos y peligra su clasificación a la próxima.

Crisis deportiva y política

El presente xeneize es un espejo de la desorganización dirigencial. La actual racha comenzó el 27 de abril, con la derrota 2-1 ante River en el Superclásico. Desde entonces, pasaron entrenadores interinos, técnicos de emergencia como Miguel Ángel Russo y caídas estrepitosas en todos los frentes: afuera del Mundial de Clubes, eliminados en 32avos de la Copa Argentina por Atlético Tucumán y sin chances en el Torneo Clausura.

En el plano internacional, la decadencia es evidente. Durante la era Angelici, Boca sumaba semifinales y finales en la Libertadores; con Riquelme, acumuló tres eliminaciones en octavos y fracasos resonantes como la de 2024 en la Copa Sudamericana —quedando afuera por no inscribir refuerzos— y la de 2025, en la fase previa de la Libertadores ante Alianza Lima, con un penal decisivo fallado por Alan Velasco, fichaje por el que se pagaron 10 millones de dólares.

Escándalos y manejo personalista

A la crisis futbolística se suman polémicas extradeportivas. En 2024, el club olvidó inscribir refuerzos para la Sudamericana. Más recientemente, Cristian “Chanchi” Riquelme —hermano del vicepresidente— fue acusado de mantener relaciones con hinchas a cambio de entradas y viajes, incluso dentro de las instalaciones del club.

En un intento de retomar el control, Román echó a Mauricio Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol que él mismo había armado en 2019, confirmando un liderazgo cada vez más personalista y aislado.

Un futuro incierto

Boca no gana un título desde 2023, y la sensación es que su época de gloria se aleja a pasos agigantados. Con la hinchada impaciente y el calendario en contra, Riquelme enfrenta el desafío de revertir un ciclo marcado por promesas incumplidas, fracasos deportivos y un club que, en lugar de pelear por la Libertadores, pelea contra sus propios fantasmas.