El Boca de Riquelme, al borde del colapso futbolístico

Doce partidos sin ganar, penúltimo en su zona y fuertes críticas a la conducción del ídolo y su círculo.

Boca Juniors atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. El empate 1-1 del sábado ante Racing en La Bombonera selló el duodécimo partido consecutivo sin victorias, dejó al equipo penúltimo en su grupo del Torneo Clausura y desató una nueva ola de cuestionamientos hacia Juan Román Riquelme y su entorno.

Exdirigentes, opositores y hasta candidatos a la presidencia apuntaron contra la conducción. Martín Mendiguren, expresidente del Departamento de Deportes Amateur, fue tajante: “Boca está atravesando un problema institucional, además de deportivo, con una conducción individualista de Román, su hermano y su representante. El presidente no está capacitado para manejar una institución tan grande”.

Para Mendiguren, la grieta interna se extendió a la hinchada: “Si no hay dirigentes que le digan las cosas al presidente, es muy difícil todo”. También cuestionó la designación de Miguel Ángel Russo como DT: “Lo trajeron como escudo, sabiendo que su salud está deteriorada. El club es un espanto”.

Críticas a la conducción y dudas sobre el armado del equipo

El candidato a presidente en 2027, Jorge Reale, acusó a Russo de alinear un equipo improvisado ante Racing: “Era un equipo que no debía estar en cancha. No se entiende por qué jugó Cavani. Los jugadores saben que el equipo lo arma Riquelme”.

Reale aseguró que Russo evitó hablar tras el partido y deslizó que su proyecto para Boca incluiría a Nicolás Burdisso como gestor deportivo, Coqui Raffo como coordinador de inferiores y Sebastián Battaglia en la estructura técnica.

El mensaje de Cavani y el futuro inmediato

Al margen de la interna dirigencial, Edinson Cavani respondió a las críticas en Instagram con una foto y la frase: “Nunca mucho cuesta poco. A seguir y seguir”, en clara alusión a su sequía goleadora.

El plantel retomará los entrenamientos este lunes de cara al partido del próximo domingo ante Independiente Rivadavia, en Mendoza. Mientras tanto, Riquelme buscará un nuevo mánager para acompañar a Marcelo Delgado en la secretaría técnica, tras el despido de Mauricio Serna y Raúl Cascini.

Con el equipo sin rumbo y la política interna al rojo vivo, el “mundo Boca” enfrenta un desafío doble: recuperar resultados en la cancha y recomponer la gobernabilidad en los pasillos de Brandsen 805.