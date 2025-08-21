La batalla campal en Avellaneda dejó 90 detenidos

El partido entre Independiente y la U. de Chile fue suspendido con heridos, destrozos y críticas cruzadas por la seguridad.

La violencia en el fútbol sudamericano volvió a quedar en el centro de la escena. El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente y la Universidad de Chile, terminó en escándalo tras una batalla campal en las tribunas del estadio Libertadores de América.

El saldo es contundente: más de 10 heridos, 90 detenidos y un espectáculo deportivo cancelado en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1.

El inicio del caos

Según testigos, el enfrentamiento comenzó cuando hinchas chilenos, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar butacas, palos y botellas hacia los simpatizantes locales. La respuesta de la barra brava de Independiente fue inmediata y feroz, generando un clima de guerra que desbordó cualquier operativo de seguridad.

Conmebol y la responsabilidad

La Conmebol no tardó en responsabilizar a Independiente por la “falta de garantías” y decidió suspender el encuentro de manera oficial. El caso ya pasó al Tribunal de Disciplina, que definirá las sanciones y el futuro de la serie.

El presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó de “repudiable” el accionar de los hinchas visitantes y denunció que “destrozaron los baños del estadio”.

Repercusiones políticas y diplomáticas

Desde Santiago, el presidente de la U, Michael Clark, declaró que “el fútbol pasa a un segundo plano”. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue más allá: apuntó a la “violencia de las barras” pero también a la “irresponsabilidad en la organización”. Incluso ordenó a su embajador asistir a los heridos chilenos.

Una herida más en el fútbol regional

El escándalo no solo deja heridos y detenidos, sino también un mensaje alarmante: la incapacidad de garantizar seguridad en un torneo internacional. La batalla campal en Avellaneda se suma a una larga lista de episodios violentos que golpean a la imagen del fútbol sudamericano y que podrían derivar en sanciones ejemplares contra los clubes.