Colapinto al límite en Mónaco: “Con las blandas voy para atrás”

El piloto Franco Colapinto firmó una jornada complicada en las estrechas calles del Principado. Clasificado en la 18ª posición —y beneficiado únicamente por sanciones ajenas—, el argentino no ocultó su frustración por el comportamiento errático de su Alpine, especialmente cuando calzó las gomas blandas.

“Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás, y no entiendo por qué. La sobrecaliento mucho, es muy difícil en tracción… el auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas”, resumió Colapinto tras la sesión.