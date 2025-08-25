Boca venció a Banfield con goles uruguayos

Merentiel y Cavani marcaron en La Bombonera para el 2-0 que devolvió a Boca a zona de Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors logró un triunfo clave en La Bombonera al superar 2-0 a Banfield por el Torneo Clausura. Los goles fueron obra de los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani, figuras excluyentes de una noche donde el Xeneize recuperó confianza, alcanzó puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y celebró el primer triunfo de Miguel Ángel Russo en su regreso al club.

Un primer tiempo de dominio sin gol

Desde el inicio, Boca buscó imponer condiciones con Paredes como eje en el mediocampo. Las chances no tardaron en llegar: Blanco probó de media distancia y Sanguinetti respondió con solvencia. Luego, Cavani y Pellegrino exigieron otra vez al arquero visitante, que se convirtió en figura.

Banfield, ordenado y con ataques aislados, apostó a balones largos para sorprender, aunque nunca logró quebrar a la defensa local. Merentiel tuvo la más clara, pero su remate fue despejado en la línea por Maldonado. El primer tiempo terminó sin goles, a pesar de la superioridad de Boca.

El quiebre llegó en el complemento

En la segunda parte, el Xeneize mantuvo la presión y a los 9 minutos encontró la recompensa: Merentiel definió tras una jugada colectiva para el 1-0, en una acción que Banfield protestó por falta previa.

Ya con la ventaja, Boca jugó con mayor tranquilidad y Cavani sentenció el partido con un remate preciso, desatando la euforia de los hinchas.

Un triunfo que vale más que tres puntos

La victoria no solo significó cortar la racha negativa, sino también recuperar terreno en la tabla y meterse en la lucha por la Libertadores 2026. Además, Russo celebró su primer triunfo en esta nueva etapa, lo que le da aire y respaldo para encarar lo que viene.

Boca mostró que, con Cavani y Merentiel encendidos, tiene jerarquía suficiente para competir en el plano local e internacional. El desafío será sostener la regularidad y darle continuidad a un funcionamiento que por momentos ilusiona.