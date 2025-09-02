Los cielos de septiembre: eclipses y equinoccio

Dos eclipses y el equinoccio marcarán un mes ideal para mirar arriba.

Septiembre llega con agenda astronómica completa: dos eclipses, fases lunares clave, conjunciones y el equinoccio que cambia la estación. Un menú para público general: no hace falta experiencia ni equipo profesional; cielo despejado y horarios a mano alcanzan.

Los eclipses del mes

La Luna de Sangre (7/9). Entre las 14:30 y 15:52 (hora argentina), la Luna atravesará por completo la sombra umbral terrestre y adoptará un tono rojizo. Será plenamente visible en este de África, Asia y Australia; en otras zonas podrá verse parcialmente al salir o ponerse el satélite.

El eclipse solar parcial (21/9). De 14:29 a 18:53 (hora argentina), la Luna ocultará una porción del Sol. La visibilidad estará concentrada en el sur de Australia, Pacífico, Atlántico y Antártida. Advertencia: para mirar el Sol se requieren filtros certificados (ISO 12312-2), proyección indirecta o telescopios con filtro frontal. Nunca observar a ojo desnudo, con lentes comunes ni con radiografías.

La Luna y los planetas

A lo largo del mes, el satélite tendrá acercamientos aparentes a Saturno y Neptuno, visibles como puntos brillantes muy próximos. También se espera una ocultación lunar de Venus, cuando la Luna lo bloquee por minutos según la ubicación del observador.

El equinoccio que cambia la estación

El 22/9 a las 15:19 (Argentina) —18:19 UTC— se producirá el equinoccio de primavera en el hemisferio sur (y de otoño en el norte). En ese momento, el Sol incide perpendicular al ecuador, con días y noches casi iguales. No debe confundirse con el solsticio, que marca el día más largo o más corto del año según el hemisferio.

Fases lunares y “piso” de observación

Luna llena (7/9). Conocida como Luna del Maíz en tradiciones agrícolas, será la antesala del eclipse total.

Luna nueva (21/9). Mejorará el cielo profundo para observar estrellas, cúmulos y galaxias, y es la condición necesaria para el eclipse solar parcial.

Septiembre combina espectáculo y pedagogía: los eclipses explican cómo se alinean Sol, Tierra y Luna; el equinoccio muestra la geometría de nuestro planeta frente al Sol. La visibilidad siempre depende de latitud y clima; consultar pronósticos y mapas eleva las chances de una buena experiencia.

Un mes ideal para iniciar a chicos y grandes en la observación: planificar horarios, buscar cielos oscuros y priorizar la seguridad visual en fenómenos solares. Lo importante no es solo mirar: es entender lo que pasa ahí arriba.