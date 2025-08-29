La Ciudad de Gaza, zona de combate: Israel avanza

Israel suspendió las pausas, recuperó dos cuerpos de rehenes y endureció la ofensiva.

Israel declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa” y canceló las pausas humanitarias diurnas, al iniciar las “fases iniciales” de una nueva ofensiva sobre el norte del enclave. La decisión elevó la tensión internacional y complicó aún más el ingreso de ayuda.

En paralelo, el gobierno confirmó la recuperación de los restos de dos rehenes, entre ellos Ilan Weiss, secuestrado el 7 de octubre de 2023 en Kibutz Be’eri. “No descansaremos hasta traer a todos los rehenes”, señaló el primer ministro Benjamin Netanyahu.La ONU y organizaciones humanitarias condenaron la escalada y advirtieron sobre el impacto civil en una ciudad saturada de desplazados. En la última semana, unas 23.000 personas abandonaron Gaza capital, mientras iglesias y ONG anunciaron que permanecerán para asistir a quienes no pueden moverse.

El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, anticipó que “se intensificarán los ataques” hasta recuperar a los cautivos y desmantelar a Hamás. El ejército convocó reservistas y extendió los bombardeos a barrios clave.

En la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, unas 440 personas siguen refugiadas junto al clero, pese al riesgo. Es el símbolo de una población exhausta por desplazamientos sucesivos y con ayuda insuficiente.

El contexto humanitario es crítico: un análisis IPC respaldado por la ONU y la OMS confirmó hambruna en Gaza y proyecta su expansión si no se restablece el acceso sostenido a alimentos, agua y medicina.

Lectura clave. Con la zona de combate formalizada y las pausas anuladas, el conflicto entra en una fase de alto costo civil y alto riesgo político para Israel: si las pruebas forenses de los rehenes consolidan la narrativa oficial, la presión por acciones más agresivas crecerá; si, en cambio, se deteriora aún más la crisis humanitaria, se ampliarán las exigencias de un acuerdo que priorice canje y cese del fuego.

Qué sigue. La Fiscalía y el ejército anunciarán pericias de autenticidad de los audios y restos, nuevas órdenes de evacuación y corredores. En lo diplomático, la discusión se concentrará en garantías para la ayuda y en un eventual marco de negociación que devuelva a los rehenes y reduzca el daño a civiles. El tablero quedó en modo escalada.