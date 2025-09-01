El Gobierno denunció operación ilegal por los audios

Adorni afirmó que grabaron y manipularon charlas privadas de Karina Milei.

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. El anuncio lo hizo el vocero Manuel Adorni en X, donde sostuvo que la maniobra buscó “desestabilizar al país” en plena campaña.

Según el comunicado oficial, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios”, las cuales habrían sido manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. Adorni enfatizó que “no fue una filtración”, sino “un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

La presentación judicial —cuyos detalles procesales no fueron informados— podría derivar en peritajes de audio, verificación de cadena de custodia, citaciones a testigos y pedidos de información a plataformas digitales. Fuentes gubernamentales anticipan que se solicitará investigar eventuales interceptaciones y violaciones a la privacidad.

El caso llega en medio de un clima político hipersensible, con el oficialismo bajo presión por distintas filtraciones. El eje del reclamo del Ejecutivo apunta a blindar comunicaciones y delimitar responsabilidades sobre la presunta obtención ilegal de registros desde ámbitos privados de la administración.

La denuncia desplaza la discusión del contenido de los audios al método de obtención y pone el foco en la seguridad institucional dentro de la Casa Rosada. Si la Justicia acredita intercepción ilegal, el Gobierno ganará margen para judicializar la filtración; si no, se fortalecerán los pedidos de transparencia y explicaciones sobre el manejo interno de información sensible.

El expediente entrará en etapa de pericias y diligencias. El oficialismo buscará encuadrar penalmente el caso; la oposición, acceso a la causa y respuestas públicas. En paralelo, se espera un refuerzo de protocolos de ciberseguridad y resguardo de comunicaciones en áreas críticas.