Ruta del dinero K: se entregó Fabián Rossi, ex apoderado de “La Rosadita”

El ex apoderado de la financiera SGI –conocida como “La Rosadita”– se presentó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 4 para comenzar a cumplir su condena de 4 años y medio por lavado de dinero. La Corte Suprema confirmó todas las penas.

Este jueves por la mañana, Fabián Rossi se presentó en los Tribunales Federales de Retiro, donde el juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, lo aguardaba para notificarle que debe iniciar el cumplimiento de su pena. Rossi, de 60 años, fue el primero de los seis condenados vinculados con la financiera SGI (“La Rosadita”) en ingresar al edificio de Comodoro Py 2002, sexto piso.

Las calles aledañas a Retiro amanecieron con custodia policial y restricciones de circulación, dada la expectativa generada por la llegada de los condenados después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los recursos de queja en la causa.

La causa “La Rosadita” y la condena por lavado de dinero

Rossi, quien fuera apoderado de la financiera SGI, quedó expuesto públicamente cuando se difundieron las imágenes de Martín Báez –hijo de Lázaro Báez– contando fajos de billetes en una de las oficinas de la firma, ubicada en Puerto Madero. Investigaciones posteriores establecieron que SGI actuaba como una pasarela para el lavado de fondos que, gran parte, provenían de contratos de obra pública adjudicados a empresas vinculadas al kirchnerismo.

Tras un extenso juicio oral, en 2022 Rossi recibió una condena a 4 años y 6 meses de prisión efectiva. La defensa del ex apoderado presentó informes médicos que detallan diversas patologías, con el objetivo de obtener algún beneficio de morigeración, como el arresto domiciliario; sin embargo, su solicitud no puede fundamentarse en la edad: con 60 años, no supera el umbral de 70 establecido para considerar esa alternativa.

Los otros condenados citados para esta jornada

Además de Rossi, el Tribunal había convocado a otros cinco condenados para este jueves:

Julio Mendoza , ex presidente de Austral Construcciones.

Juan De Rasis , ex empleado bancario que participó en maniobras de lavado.

César Fernández , ex empleado de SGI.

Carlos Molinari , empresario.

Eduardo Castro, de 79 años.

Todos ellos deben comenzar a purgar penas que varían entre los 3 y los 10 años de prisión, según la participación probada durante el proceso. En el caso de los mayores de 70 años, sus defensas también podrían intentar tramitar arresto domiciliario por razones de salud.

Rechazo definitivo de la Corte y situación de Lázaro Báez

La Corte Suprema dejó firmes las condenas al declarar inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas. Así, el fallo de primera y segunda instancia quedó inapelable. Entre esos planteos, se encontraba el de Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión por lavado de activos. Báez, en este momento, cumple arresto domiciliario en otra causa federal –también por lavado de dinero– y el Tribunal deberá determinar ahora cuánto tiempo resta de su condena, a fin de decidir si deberá presentarse en la cárcel o continuará con arresto domiciliario.

Comienza el traslado a las unidades penitenciarias

Tras completar los trámites de rigor en Comodoro Py, Rossi y, eventualmente, los demás condenados deberán ser trasladados a unidades penitenciarias federales para comenzar el cumplimiento efectivo de las penas. Hasta entonces, quedan alojados en la sala de detenidos del mismo Tribunal, mientras las defensas y la Fiscalía ultiman detalles sobre sus condiciones de detención.

Con la entrega de Rossi, la causa “La Rosadita” cierra otro capítulo: sus principales responsables enfrentan su pena en prisión, después de años de investigaciones que develaron la mecánica de un millonario circuito de lavado. Ahora, el desafío será comprobar las condiciones de cumplimiento y fiscalización, para evitar que el escándalo derive en nuevos privilegios o atrasos en la Justicia.