Abogado de Annobón advierte a la ONU sobre ‘genocidio’ de Obiang y solicita lazos con Malvinas

Aitor Martínez, representante de Annobón ante la ONU, describió en Radio Mitre las “violaciones gravísimas” a los derechos humanos que sufre la isla bajo Teodoro Obiang. Relató redadas, desapariciones y explosiones con dinamita, y reclamó la misma autodeterminación que Argentina pide para Malvinas.

El doctor Aitor Martínez, abogado representante de Annobón ante la ONU, alertó este lunes en Radio Mitre sobre la magnitud de las violaciones de derechos humanos que sufre la isla por parte del régimen de Teodoro Obiang, a quien definió como “el dictador más longevo del mundo”. Cuatro días después de que el primer ministro annobonés, Orlando Cartagena Lagar, solicitara ayuda al Gobierno de Javier Milei, Martínez describió un cuadro de “redadas masivas”, desapariciones arbitrarias, torturas y explosiones con dinamita que han dejado a los habitantes en situación de extrema vulnerabilidad.

El grito de auxilio de Annobón

Annobón, una isla africana de apenas 17 km² en el Atlántico, ha pasado por colonizaciones portuguesas, holandesas y finalmente españolas, hasta integrarse al Virreinato del Río de la Plata. Según Martínez, “la historia colonial de Annobón es única, pero hoy vivimos una gravísima violación a los derechos humanos que debe preocupar a toda la comunidad internacional”.

El primer ministro Orlando Cartagena Lagar acudió hace cuatro días al Consejo de Descolonización de la ONU para visibilizar la represión de Obiang. Ante la “redada masiva” ordenada por el jefe de Estado ecuatoguineano, que incluyó detenciones arbitrarias sin habeas corpus, la población local sufrió un recrudecimiento de hostigamientos. “Fueron 42 personas detenidas sin justificación, desaparecidas durante meses en comisarías de San Antonio de Palé”, señaló Martínez. El caso ya llegó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que debe pronunciarse en las próximas semanas.

Explosiones con dinamita y toxicidad histórica

Según explicó el abogado, el detonante más reciente de la crisis fueron las exploraciones con dinamita ejecutadas por el Gobierno de Guinea Ecuatorial en diversos puntos de Annobón. “Estas detonaciones perjudicaron gravemente a la población: destruyeron viviendas, contaminaron fuentes de agua y atemorizaron a los habitantes”, afirmó. Los ciudadanos firmaron una carta titulada “Voz del pueblo annobonés”, exigiendo el cese inmediato de las explosiones. Obiang respondió militarizando la isla y reprimiendo a quienes suscribieron el manifiesto.

Martínez recordó que, en la década de 1980, Annobón ya había sido usada como vertedero internacional de desechos tóxicos, agravando problemas de salud a largo plazo. “Hoy enfrentamos un doble mal: tóxicos de antaño y explosiones que arrasan el territorio”, condenó.

Comparación con el reclamo de Malvinas

El abogado trazó un paralelo con la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas: “La conexión es absoluta. Queremos que Annobón pase al Comité de Descolonización de la ONU y que la población vote en un plebiscito para decidir su futuro político, tal como Argentina lo exige para Malvinas”. De ese modo, “la comunidad internacional reconocerá el derecho de los annoboneses a la autodeterminación”, agregó.

Un hambre atroz y abusos reproducidos

En una entrevista reciente, el primer ministro Cartagena Lagar describió la situación en Annobón como “dramática”: “Vivimos un asedio militar de Obiang y su clan. No hay agua, no hay luz, no hay escuelas y no hay salud. Los militares abusan de niñas como método de humillación. Es una crisis humanitaria sin precedentes”.

Martínez reforzó ese testimonio: “La población se alimenta apenas de tubérculos y pesca artesanal. Con los militares reprimiendo y abusando de las niñas, muchos se ven obligados a huir. Esto es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.

Un reclamo histórico ignorado

El movimiento político Ambô Legadu, liderado por Cartagena Lagar, convocó asambleas generales desde 2021 para debatir la soberanía de Annobón. Pese a los reiterados pedidos de autodeterminación, las autoridades de Guinea Ecuatorial los ignoraron. “El hambre, la miseria, la represión y la falta de servicios básicos ahora confluyen con la destrucción del territorio. Hemos agotado todos los canales internos y, por eso, apelamos a la solidaridad internacional”, concluyó Martínez.

Mientras la ONU corre contra reloj para evaluar la situación, Annobón permanece “aislada y sitiada” por un régimen que, durante décadas, ha silenciado su derecho a decidir su propio destino.