El arroz cayó 8,1% en San Luis en 2025

El paquete de 1 kg bajó de $2.365,11 a $2.186,82 entre enero y julio.

El arroz fino blanco fue el alimento con la baja más nítida en las góndolas puntanas en lo que va de 2025: según la Dirección de Estadísticas y Censos, el paquete de 1 kilo pasó de $2.365,11 (enero) a $2.186,82 (julio), una caída del 8,1% que lo convierte en el precio “ancla” de la canasta básica local.

El dato surge de relevamientos oficiales en supermercados y autoservicios de la provincia que promedian distintas marcas. La serie muestra que el ajuste más fuerte se dio en febrero ($2.211,29), tocó un piso en mayo ($2.180,46) y luego registró dos leves repuntes.

La sobreoferta global tras una campaña récord, cambios en el mercado internacional y nuevos hábitos de consumo explican el retroceso en el mostrador. A nivel nacional, el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos reportó una baja de 20% interanual para el arroz; y el Indec midió un descenso desde $2.110,76 (enero) a $1.848,08 (julio), es decir –12,44% en 2025.

No fue el único rubro en retroceso. Entre las verduras se verificaron ajustes con marcada estacionalidad: la papa cayó de $846,43 a $773,93; la cebolla, de $1.482,28 a $570,15; la lechuga, de $2.985,50 a $2.782,32; y el tomate redondo, de $2.826,87 a $2.248,40. En almacen, el azúcar pasó de $1.358,78 a $1.256,67.

La combinación de oferta abundante y demanda cauta presiona a la baja algunos bienes sensibles de la canasta, pero no implica una deflación generalizada: la foto por producto varía por temporada, costos logísticos y paridad cambiaria. Para los hogares, el consejo práctico es comparar marcas y aprovechar pisos de precios en semanas de abundancia.

Con el inicio de primavera, el factor estacional puede abaratar verduras y estabilizar secos. El monitoreo de Estadísticas y Censos y los informes del Indec permitirán chequear si el arroz mantiene su tendencia bajista o vuelve a acomodar valores por oferta y dólar.