El protocolo de ADN ya rige para fuerzas federales

Seguridad aprobó reglas específicas para levantar y custodiar muestras biológicas en la escena del hecho.

La Resolución 1061/2025 del Ministerio de Seguridad puso en vigencia un protocolo único para que las fuerzas federales tomen, conserven y trasladen muestras biológicas —en especial, ADN— directamente en el lugar del hecho. El texto, firmado por Patricia Bullrich y publicado en el Boletín Oficial, busca blindar la validez jurídica de las pericias e impedir contaminaciones o fallas en la cadena de custodia.

La nueva normativa estandariza el levantamiento de indicios: define pautas técnicas, empaquetado, etiquetado, rotulado y trazabilidad integral hasta laboratorios acreditados, con formularios específicos de cadena de custodia para material biológico. También instruye a PFA, GNA, PNA, PSA y SPF a adecuar sus normas internas y invita a provincias y CABA a adherir vía el Consejo de Seguridad Interior para unificar criterios en todo el país.

La medida actualiza y especifica el esquema general de 2021, a la luz de los avances en genética forense y de la Ley 26.879, y reconoce el valor probatorio del ADN para reconstruir hechos, individualizar autores, desvincular inocentes e incluso asistir en búsqueda de personas e identificación de restos.

El protocolo no solo homogeneiza prácticas periciales: acota márgenes de nulidad por fallas de procedimiento, acelera tiempos de respuesta y fortalece la confianza judicial en evidencia sensible como el perfil genético. En un país con competencias federales y locales solapadas, alinear estándares reduce el riesgo de pruebas impugnadas.

Con la resolución vigente, las fuerzas deberán capacitar personal, actualizar kits y auditar laboratorios. La adhesión de jurisdicciones marcará el ritmo de aplicación nacional del protocolo y su impacto en causas complejas.