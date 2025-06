Cristina Kirchner denuncia persecución judicial y crítica al Gobierno

La ex presidenta se refirió a su candidatura y denunció una embestida judicial tras su anuncio. Críticas a la situación económica y el Poder Judicial.

En un acto en Paso de los Libres, Corrientes, la ex presidenta Cristina Kirchner pronunció un enérgico discurso en apoyo al intendente Martín Ascúa, candidato a gobernador, mientras lanzó duras críticas al Gobierno nacional, al Poder Judicial y a la situación económica del país.

Kirchner recordó la época en que el kirchnerismo gobernó, afirmando que en ese período, “600 mil correntinos tuvieron electricidad y podían pagarla”. Con tono nostálgico, remarcó que durante ese tiempo “la gente vivía en un país mejor”, y defendió el legado de su gestión al señalar: “No nos van a borrar la memoria por más que quieran”.

En su discurso, también hizo frente a las críticas de la gestión actual, apuntando irónicamente contra el discurso anticorrupción: “Desde que están los honestos y transparentes, la gente cada vez vive peor”.

Un tema central fue la denuncia de una persecución judicial en su contra, tras oficializar su candidatura como legisladora bonaerense. Kirchner expuso que al anunciar su postulación, “se desataron los demonios” y comenzaron las solicitudes de su encarcelamiento. En un tono desafiante, ironizó: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.

La ex mandataria también hizo un llamado a la unidad dentro del Partido Justicialista (PJ), alertando sobre el poder económico hegemónico y su influencia en la política. En un fuerte mensaje, enfatizó: “Esto no está para proyectos individuales, sino para gente que cree en lo colectivo”.

En un momento de gran emotividad, Cristina Kirchner hizo una dura reflexión sobre su situación personal: “Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta. Pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”. Además, se refirió a la violencia social y económica, denunciando la falta de atención a las necesidades de los jubilados y de personas con discapacidad.

Sobre la economía, la ex presidenta advirtió: “Este proyecto político no tiene plan económico, es una remake de la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo”, y cuestionó la falta de políticas públicas en áreas clave como la ciencia y la salud.

Kirchner cerró su discurso con un mensaje sobre la situación en la provincia de Corrientes, recordando el caso de Loan y concluyendo: “Hay que construir una Corrientes mejor. Nadie se salva solo, todos necesitamos del otro”.